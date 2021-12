CEV Champions League: Vero Volley Monza all'Arena contro le finlandesi dell'LP Salo

Secondo confronto casalingo in CEV Champions League per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari. Domani, martedì 21 dicembre, alle ore 19.00, le monzesi sfideranno le campionesse di Finlandia dell'LP Salo, all'Arena di Monza, per il terzo match della fase a gironi (Pool B) del torneo (diretta Discovery +).

Conquistata la prima vittoria nella massima competizione continentale per club contro le campionesse di Francia di Mulhouse per 3-0 lo scorso 8 dicembre, Danesi e compagne cercano il bis davanti al pubblico di casa per dare continuità alla striscia positiva di risultati. Se in Europa Monza ha ceduto finora solo nella prima giornata al VakifBank Istanbul 3-1, fresco campione del Mondo grazie alla vittoria per 3-2 di ieri su Conegliano, in Italia le rosablù sono reduci da sette vittorie consecutive, l'ultima centrata ad Urbino contro Vallefoglia per 3-0. La prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, trainata da Davyskiba (MVP della sfida contro le francesi), Van Hecke (eletta migliore del match contro Vallefoglia) e la precisa regia di Orro (premiata MVP contro Firenze), sta crescendo moltissimo anche a muro, dove Danesi e Zakchaiou stanno facendo sentire la loro presenza (la prima è best blocker del campionato con 38 muri vincenti, 5 in Europa, la seconda ne ha stampati finora 19, 2 in Champions League).

In casa Salo c'è invece tanta voglia di aggiornare la casella delle vittorie. La squadra guidata da Lemminkainen, al momento seconda in campionato a meno due punti dalla prima Kuusamo, ha vinto solo un set (nella prima gara contro Mulhouse) e rimediato due sconfitte (3-1 in Francia e 3-0 in casa contro il VakifBank). Le finlandesi però in campionato sono reduci da cinque vittorie nelle ultime cinque uscite.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – LP SALO

Palleggiatrici TUCHASHVILI, VIRTANEN, MÄKINEN

Centrali MÄKI-KOJOLA, JANTUNEN, CZAKAN, HAATAINEN, VIKSTEDT

Schiacciatrici KOSONEN, TERNAVA, ANDRIKOPOULOU, JOHTELA, BECHEVA, KUUSELA

Liberi SYRJÄLÄ, LAAKSONEN

Allenatore LEMMINKÄINEN



PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

La Vero Volley Monza punta a vincere la seconda gara in CEV Champions League dopo aver battuto Mulhouse in casa 3-0 nel precedente confronto

Nelle tre esperienze europee vissute, questo è il primo confronto delle monzesi con una squadra finlandese

Davyskiba è la top scorer ed ace delle rosablù in Europa (33 punti e 4 ace), mentre Danesi la migliore a muro (5)

Contro Salo, Monza giocherà la sua 23esima gara nelle coppe europee (10 in Challenge Cup, 10 in Cev Cup e 3 in Champions League)

Nel campionato italiano le monzesi, con la vittoria su Vallefoglia di sabato, hanno centrato la settima vittoria consecutiva

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "E' una gara da non prendere sottogamba: primo perché non esistono gare facili. Se giochi male a pallavolo e sbagli tanto agevoli l'avversario. Noi vogliamo fare il contrario, perché il nostro obiettivo è chiaramente quello di accedere al turno successivo".

VIDEO - Alessia Orro (Vero Volley Monza): “Come in tutte le gare di CEV Champions League servirà concentrazione. Ci aspetta il secondo confronto casalingo, davanti al nostro pubblico. Speriamo ci siano tanti tifosi a supportarci per raggiungere un'altra vittoria utile non solo alla classifica ma anche per il morale. Sappiamo che Salo potrà darci filo da torcere, ma noi vogliamo dare continuità al nostro buon momento".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA) 3-0

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR)

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA

CLASSIFICA POOL B CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Vakifbank Istanbul 2g | 2v | 6p

2 - Vero Volley Monza 2g | 1v | 3p

3 - ASPTT Mulhouse 2g | 1v | 3p

4 - LP Salo 1g | 0v | 0p

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. Le SuperFinals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.

