La Vero Volley Monza annuncia: "Alessia Orro in rosablù fino al 2023"

La Vero Volley Monza, a pochi giorni dall'importante sfida con la Igor Gorgonzola Novara (si gioca domenica 24 ottobre alle ore 20:30), annuncia una novità che farà molto piacere ai propri tifosi. Alessia Orro vestirà la maglia rossoblù anche nella stagione 2022/23. Per la palleggiatrice classe 1988 di Oristano, votata miglior interprete del suo ruolo agli ultimi vittoriosi campionati europei, un altro traguardo prestigioso in una storia destinata a durare almeno un altro anno.

Alessia infatti, approdata in Brianza lo scorso anno, ha conquistato la CEV Cup 2021 in cui è stata anche eletta MVP della finale, oltre ad aver centrato la prima storica qualificazione in Champions League 2022, che prenderà avvio il prossimo novembre.

Queste le parole della diretta interessata: "Sono molto felice di aver firmato per un'altra stagione con la Vero Volley Monza. Sono entusiasta di indossare anche la prossima annata sportiva questi colori e per questo voglio ringraziare la società per la fiducia. A Monza ormai mi sento a casa: questo è il mio secondo anno qui. Ci tengo a salutare tutti i tifosi che mi hanno preso a cuore e ci sostengono sempre. Sono certa che adesso che i palazzetti si riempiranno di nuovo giocare all'Arena avrà tutta un'altra atmosfera".

Soddisfazione anche in Claudio Bonati, direttore sportivo del club: "Il rinnovo di Alessia non è stato facile, perchè c'erano tantissime squadre interessate a lei, dato che è la miglior palleggiatrice italiana e una delle migliori al mondo. Sia noi che Alessia però volevamo proseguire insieme, ed abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sono molto felice, perchè la ritengo un tassello fondamentale per consolidare il nostro presente e costruire il nostro futuro".

