La Vero Volley Monza attende Scandicci all'Arena per la super-sfida della sesta di ritorno

Quarto big-match consecutivo tra campionato e CEV Champions League per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari che, dopo il VakifBank Istanbul, l'Imoco Conegliano e l'Igor Novara, sfida domani, sabato 12 febbraio, alle ore 18.00 (diretta volleyballworld.tv), davanti al pubblico amico dell'Arena di Monza, la Savino Del Bene Scandicci, nell'anticipo della sesta giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22.

Fermata a Novara, dopo undici vittorie consecutive in stagione regolare, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley vuole ripartire prontamente, cercando di bissare il successo ottenuto all'andata contro la formazione toscana con un bel 3-1. La marcia vincente di Danesi e compagne in campionato cominciò proprio al Palazzetto dello Sport di Scandicci lo scorso 7 novembre, al termine di una gara che Monza riuscì ad aggiudicarsi dopo aver vinto agilmente il primo set e aver recuperato le padrone di casa sul filo del rasoio nelle battute finali di un terzo conquistato ai vantaggi sotto le giocate dell'MVP Stysiak, decisiva anche in un quarto gestito con autorità dalle rosablù. Monza cercherà di mettere in campo la sua migliore correlazione muro-difesa, arma determinante nella vittoria di Conegliano, ma soprattutto un servizio costante ed efficace, poco brillante dal secondo set in poi nella trasferta piemontese dello scorso mercoledì. Vincere aiuta a vincere e la Vero Volley vuole farlo non solo per consolidare la prima posizione della classifica, che al momento la vede a pari punti proprio con Scandicci che però ha una gara in più, ma anche e soprattutto per alzare nuovamente il morale in vista dei prossimi, serrati, appuntamenti in calendario.

La Savino Del Bene si presenta invece in Brianza con grande entusiasmo e voglia di centrare la nona vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Massimo Barbolini, rinforzatasi rispetto all'andata con l'arrivo di Sorokaite, è fresca del passaggio in Semifinale di CEV Challenge Cup grazie al doppio successo sull'RC Cannes. Nell'ultimo confronto giocato in Italia, Scandicci si è imposta per 3-0 su Busto Arsizio con una super Antropova, MVP della sfida grazie ai 24 punti messi a segno.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici MALINOV, MOSCHETTINI, CAMERA

Centrali ALBERTI, SILVA CORREA, LUBIAN, BARTOLINI

Schiacciatrici ANGELONI, PIETRINI, ZILIO PEREIRA NATALIA, LIPPMANN, ANTROPOVA, SOROKAITE

Liberi CASTILLO, NAPODANO

Allenatore BARBOLINI

PRECEDENTI

17, 15 in Serie A1 e 2 in Serie A2 (7 successi Monza, 10 successi Scandicci)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Savino Del Bene Scandicci vs Vero Volley Monza 1-3 (6a giornata di andata vivo Serie A1 femminile 21-22, 7 novembre 2021 – Palazzetto dello Sport di Scandicci).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Magdalena Stysiak, a Scandicci dal 2019 al 2021

PER SCANDICCI

Nessuna

CURIOSITA’

Nella massima serie le due squadre si sono affrontate in Brianza 7 volte, con 3 vittorie di Monza e 4 delle toscane.

In Lombardia Scandicci ha avuto la meglio sulle rosablù per tre volte al tie-break e una per 3-1, ma non batte la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley dalla stagione 19/20.

Negli ultimi quattro confronti giocati la Vero Volley ha sempre battuto la Savino Del Bene: per 3-2 una volta, e per 3-1 le altre tre, di cui due lontano da casa.

All’andata ha vinto Monza 3-1: MVP Stysiak.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Novara per come ha giocato e per come ha preso ritmo dopo un primo set ben interpretato da noi in ogni reparto. E’ un periodo in cui ci sono tante partite e dobbiamo imparare ad adattarci prontamente a quello che succede in campo. Stiamo affrontando probabilmente il gruppo di avversari più forti in circolazione. Sarà quindi fondamentale ripartire subito, come fatto contro Conegliano dopo il VakifBank, prendendoci gli aspetti positivi e analizzando quelli negativi, perché sabato arriva un’altra squadra tosta come Scandicci”.

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

6^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 12 febbraio ore 18:00 (VBTV)

Vero Volley Monza - Savino Del Bene Scandicci

Sabato 12 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Sabato 12 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze

Domenica 13 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Reale Mutua Fenera Chieri

Volley Bergamo 1991 - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Domenica 13 febbraio ore 19:30 (Sky Sport 1 e VBTV)

Delta Despar Trentino - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

LA CLASSIFICA

Savino Del Bene Scandicci 40 (14-3); Vero Volley Monza 40 (13-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37 (13-2); Unet E-Work Busto Arsizio 35 (11-6); Igor Gorgonzola Novara 34 (12-2); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-5); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-8); Il Bisonte Firenze 21 (7-7); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 15 (5-12); Acqua & Sapone Roma Volley Club 12 (5-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 12 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-11); Volley Bergamo 1991 10 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-15).

*Punti (Vinte-Perse)