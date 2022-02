Vero Volley Monza attesa da Chieri per il recupero della seconda giornata di ritorno

Trasferta piemontese per la Vero Volley Monza che domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 19.00, scenderà sul campo del Pala Fenera di Chieri (diretta Rai Sport + HD | volleyballworld.tv), per incontrare le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri, nel recupero della seconda giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22.

Battuta Roma 3-0 in casa domenica, la Vero Volley cercherà di esprimere nuovamente una pallavolo ordinata ed efficace per portarsi a casa, nel confronto che originariamente si sarebbe dovuto giocare il 16 gennaio, la quarta vittoria consecutiva tra campionato (prima di Roma era arrivato il sorriso su Scandicci, sempre in Lombardia ed in tre set) e CEV Champions League (Salo in Finlandia, 3-0), fondamentale per tenere alto il morale e consolidare la prima piazza della classifica. Prima con un punto in più di Scandicci, che ha giocato una gara in più, Monza, davanti alle altre inseguitrici Conegliano e Novara di tre e sei lunghezze, anche se le venete hanno due gare in meno e le novaresi tre rispetto alle rosablù, punta inoltre a vendicare la sconfitta subita da Chieri nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia lo scorso 30 dicembre all'Arena. Danesi e compagne, eliminate proprio dalla squadra di Bregoli nella coppa nazionale, poi mai scesa in campo nella Final Four di Roma per alcune positività al Covid, cercherà invece di replicare la performance della seconda giornata di andata, quando riuscirono ad imporsi sulla Reale Mutua Fenera 3-1 con una scatenata Stysiak (28 punti, 1 ace e 1 muro) e le ispirate Lazovic e Gennari (16 e 15 punti rispettivamente).

Grobelna e compagne, però, vogliono mettere in difficoltà la Vero Volley come hanno fatto nel weekend con Scandicci, vittoriosa al tie-break al Pala Fenera, dopo una sfida molto intensa. Prima di strappare un punto alle toscane, Chieri ha vinto due gare (Trento e Vallefoglia), perdendone due (Roma e Busto Arsizio, entrambe fuori casa e per 3-1).



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI

Palleggiatrici BOSIO, BONELLI

Centrali ALHASSAN, MAZZARO, WEITZEL, GUARENA

Schiacciatrici CAZAUTE, PERINELLI, FRANTTI, PIOVESAN, GROBELNA, VILLANI, KARAOGLU

Liberi DE BORTOLI, ARMINI

Allenatore BREGOLI

PRECEDENTI

12, 10 in Serie A1 e 2 in A2 (8 successi Monza e 4 Chieri)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (quarti di finale gara unica - Coppa Italia Serie A1 femminile 21-22, 30 dicembre 2021 – Arena di Monza).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER CHIERI

Alessia Mazzaro, a Monza nel 2015-2016 (Serie A2)

CURIOSITA'

Terzo confronto stagionale tra le due squadre con una vittoria per parte. Monza ha battuto le chieresi in casa in campionato, cedendo però, sempre davanti al pubblico di casa, nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia.

Alessia Mazzaro ha conquistato, con la maglia di Monza, la promozione nella massima serie nella stagione 15-16. La centrale, ora a Chieri, ha inoltre giocato con le giovanili di Monza (stagione 14-15).

La passata stagione le due squadre si sono incontrate nei quarti di finale dei Play Off Scudetto: le monzesi hanno eliminato la squadra di Bregoli in tre gare, perdendo Gara 2 in Piemonte ma vincendo Gara 1 e Gara 3 in Lombardia.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Contro Roma è arrivata una buona vittoria, anche se la nostra prestazione non è stata brillantissima. Ci interessavano i tre punti e li abbiamo conquistati, consapevoli che ora ci aspetta un avversario ostico come Chieri, capace di eliminarci dalla Coppa Italia, che sta ritrovando l'organico al completo dopo varie problematiche. Sarà una gara difficile, in un campo caldo, ma noi dobbiamo tenere a mente il nostro obiettivo. Della mia squadra mi piace il fatto che, dall'inizio della stagione, si ragiona di gruppo, mettendolo davanti al singolo. Per lottare per gli obiettivi che abbiamo, però, dobbiamo essere più continui. Lavorando cercheremo di migliorare anche questo aspetto".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

1a giornata di ritorno

Mercoledì 23 febbraio ore 19:30 (VBTV)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Mercoledì 23 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Delta Despar Trentino - Volley Bergamo 1991

Giovedì 24 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

2a giornata di ritorno

Mercoledì 23 febbraio ore 19:00 (Rai Sport + HD e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - Vero Volley Monza

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 46 (15-4); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 43 (15-2); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 18 (6-12); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-13); Delta Despar Trentino 11 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)