Vero Volley Monza attesa da Scandicci per la sesta di andata di A1 femminile

La Vero Volley Monza è pronta a partire per Scandicci, dove dopodomani, domenica 7 novembre, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), scenderà sul campo del Palazzetto dello Sport, contro le padrone di casa della Savino Del Bene, per la sesta giornata di andata della Serie A1 femminile 21-22.

Dopo le due belle performance contro Novara e Conegliano, che hanno fruttato due punti in totale complice la sconfitta in entrambi casi al tie-break, Danesi e compagne puntano con determinazione ad aggiornare positivamente la casella delle vittorie in classifica. Generosità, capacità di soffrire ed esprimere una pallavolo di grande qualità davanti al pubblico di casa contro le due squadre più in forma del campionato, hanno regalato morale alla squadra monzese, ora però motivata a riprendersi un sorriso che manca dal terzo turno di andata, ovvero dalla gara esterna contro Bergamo (3-0).

Dall'altra parte della rete ci sarà però una Scandicci che ha infilato ben quattro vittorie consecutive (Bergamo, Cuneo, Trento e Busto Arsizio) dopo la sconfitta all'esordio contro Casalmaggiore. Le toscane, guidate da una super Lippamann in fase offensiva e una solida Alberti a muro, hanno trovato le chiavi per fare punti e salire al terzo posto in graduatoria generale.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici MALINOV, MILANOVA, CAMERA

Centrali ALBERTI, SILVA CORREA, LUBIAN, BARTOLINI

Schiacciatrici ANGELONI, PIETRINI, NATALIA, LIPPMANN, ORTHMANN, ANTROPOVA

Liberi NAPODANO, CASTILLO, MERLO

Allenatore BARBOLINI



PRECEDENTI

16, di cui 14 in Serie A1 e 2 in Serie A2 (6 successi Monza, 10 successi Scandicci)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza - Savino Del Bene Scandicci 3-1 (Gara unica quarti di finale Coppa Italia 2020-2021) – 10 marzo 2021 – Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Magdalen Stysiak, a Scandicci dal 2019 al 2021

PER SCANDICCI

Hanna Orthmann, a Monza dal 2017 al 2021

CURIOSITA’

La passata stagione Monza e Scandicci si sono incontrare per quattro volte: una in Supercoppa Italiana, due in Campionato e una in Coppa Italia. Il bilancio è stato di tre vittorie monzesi e una delle toscane (supercoppa).

In quelle occasioni, Orthmann, ora con le toscane, e Stysiak, in campo con la Vero Volley, vestivano le casacche opposte.

Su sette confronti giocati a Scandicci, Monza ha vinto solo due volte (19/20, 4a di ritorno, 20/21, 9a di ritorno).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Il punto con Conegliano può risultare positivo ma forse meritavamo di più. La squadra ha giocato una gara lunghissima con altissima intensità e ci ha provato fino alla fine. Dobbiamo imparare ad essere più cinici, indipendentemente dalla qualità dell’avversario. Veniamo da due turni dove abbiamo lottato ma siamo sempre usciti sconfitti al quinto set. Dobbiamo fare un salto in avanti, consapevoli che il calendario ci ha messo di fronte il meglio nelle prime partite. Ora affrontiamo Scandicci, che ha cambiato molto. Sappiamo che anche loro cercheranno di trovare la loro continuità, appoggiandosi a giocatrici di qualità. Dovremo essere pazienti, generosi in difesa e aggressivi in battuta”.

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

6a giornata di andata Serie A1 femminile (diretta volleyballworld.it)

Sabato 6 novembre, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Sabato 6 novembre, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Unet E-Work Busto Arsizio

Sabato 6 novembre, ore 18.30

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Volley Bergamo 1991

Sabato 6 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Reale Mutua Fenera Chieri - Acqua & Sapone Roma

Domenica 7 novembre, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci - VERO VOLLEY MONZA

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia - Delta Despar Trentino

Domenica 7 novembre, ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo

CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 14; Igor Gorgonzola Novara 11; Savino Del Bene Scandicci 11; Unet E-Work Busto Arsizio 10; Il Bisonte Firenze 9*; Reale Mutua Fenera Chieri 9; VERO VOLLEY MONZA 8; Volley Bergamo 1991 6; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 5; Delta Despar Trentino 4; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3*; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3.

una partita in meno*

IL PROSSIMO TURNO

7a giornata andata Serie A1 femminile (diretta volleyballworld.it)

Unet E-Work Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino - Bartoccini Fortinfissi Perugia

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Acqua & Sapone Roma - VERO VOLLEY MONZA

Volley Bergamo 1991 - Igor Gorgonzola Novara