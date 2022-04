Vero Volley Monza, serata da sogno! Conegliano battuta 3-2 al PalaVerde e corsa scudetto che si infiamma subito

La Vero Volley Monza è alla prima volta assoluta in una finale scudetto ma è intenzionata a fare sul serio, regalandosi una prima da sogno. Le ragazze di Marco Gasperi sognano lo scherzetto alle campionesse uscenti della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano andando a violare, ancora in rimonta (come già era successo a Novara nel turno precedente), il PalaVerde al tie break (23-25, 25-15, 25-19, 16-25, 13-15) al termine di una battaglia durata oltre due ore nella quale hanno mostrato un gioco davvero di altissimo livello, oltre ad una forza caratteriale quantomai eccelsa. Il sogno di vincere il primo, incredibile scudetto per una squadra che è soltanto alla sesta stagione in serie A1, inizia a prendere forma e la possibilità di raddoppiare il vantaggio è dietro l'angolo: martedì sera, in un'Arena già esaurita, si gioca gara 2 e le rosablù, che hanno il morale a mille, cercheranno un'altra straordinaria impresa.

LA PARTITA - Questo il 6 + 1 scelto da Gaspari: Orro - Van Hecke, Danesi e Rettke al centro, Davyskiba e Larson in banda e Parrocchiale libero.

Partono piuttosto contratte le gialloblù, ne approfittano le rivali che si portano sull'1-6. L'allungo è firmato da Davyskiba, che con il suo servizio molto incisivo che mette in seria difficoltà la ricezione delle campionesse d'Italia uscenti (4-10), che però riusciranno a tornare in corsa con un parziale di 7-1 che vede come protagoniste Courtney ed Egonu (12-13). La parità viene raggiunta (17-17), ma Rettke si dimostra letale (18-20) e Larson fa il resto (18-22). Chiusura affidata a Van Hecke, che porta Monza avanti (23-25).

Conegliano reagisce in avvio di secondo set e si porta sul 4-2, ma c'è la pronta risposta di una Monza mai doma che riequilibra subito il parziale (5-5). Il miglioramento in ricezione della squadra di casa diventa subito evidente e con la simultanea carburazione di Egonu si va sul 14-8. L'azzurra, in collaborazione con Sylla e Courtney, porta le compagne sul 22-11. Il colpo del pareggio è di Folie (25-15).

Si torna in campo con De Kruijf molto incisiva in fast (5-3), ma a segnare lo strappo è il muro di Folie (17-12). Le rosablù non riescono a controbattere e anche in questo terzo set sono costrette a cedere il passo: Wolosz di precisione chiude per il 25-19.

Monza però, come già evidenziato, non vuole fare la vittima sacrificale e riparte alla grande con Van Hecke (7-11). La fast di Candi vale il 10-15 e la prospettiva del tie break inizia a materializzarsi. Egonu viene fermata a muro da Orro (15-22) e per le pantere, in questa quarta frazione, non ci sarà più nulla da fare. Il pallonetto finale di Larson (16-25), non fa che rendere ufficiale il tutto.

Succede di tutto nel prolungamento: Sylla fa subito 4-2 poi sarà Egonu, con il colpo dell'8-5, a guadagnare il cambio di campo. Entra Gennari che fa ace (10-6) e sembra tutto archiviato. Monza però non si dà per vinta e, sfruttando anche un paio di errori di Egonu, annulla il distacco (10-10). Si lotterà ora punto a punto fino al termine, a risolvere sarà Van Hecke, giudicata migliore in campo con i suoi 21 punti. 13-15 e i 5000 del PalaVerde ammutoliti. La gioia invece è tutta di Orro e compagne, che ora intravedono le condizioni per poter fare veramente qualcosa di unico.