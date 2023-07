Volley Cev Cup, per Monza la prima avversaria è Lisbona

Il cammino verso l’Europa è ufficialmente iniziato per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli. Mercoledì 19 luglio all’European Broadcasting Centre in Lussemburgo la Confederazione Europea di Pallavolo ha reso nota, attraverso i sorteggi, la prima avversaria della squadra maschile del Consorzio per la prossima Cev Challenge Cup 2024.

Grazie alla vittoria per 3-2 contro la Sir Safety Perugia nella finale dei play off scudetto quinto posto disputata lo scorso 13 maggio, i rossoblù si sono aggiudicati nuovamente il pass per la partecipazione alla competizione europea, pronti a sfoderare tutte le armi a disposizione per provare a fare più strada possibile.

La squadra monzese di Beretta e compagni inizierà direttamente dai sedicesimi di finale senza passare dal turno di qualificazione, affrontando la squadra portoghese dello Sporting CP Lisbona con l’andata prevista tra il 21 e il 23 novembre ed il ritorno che si giocherà tra il 28 e il 30 novembre.

Per la terza volta nella sua storia Monza prenderà parte quindi a una competizione continentale, come già successo nel 2018/2019, quando i brianzoli persero in Finale proprio di Cev Challenge Cup contro i russi del Belgorod, e nel 2021/2022, chiusa con lo storico trionfo in Francia contro il Tours nella Cev Cup, primo titolo europeo per il Consorzio Vero Volley nel settore maschile.