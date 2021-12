Volley Cev Cup 2022, Monza batte Zagabria e agli ottavi sfiderà Ankara

Andata fuori casa e ritorno fra le mura amiche, entrambe in data da destinarsi ma comunque a gennaio. E’ questo il prossimo obiettivo della Vero Volley Monza che dopo la vittoria di andata, batte anche al ritorno Mladost Zagabria nei sedicesimi di Volley Cev Cup 2022. Risultato finale 3-1 per la squadra di Eccheli.

“E’ stata una gara tosta, - ha commentato Karyagin - come ce la aspettavamo. Sono però felice di come l’abbiamo vinta e di come ci siamo espressi come gruppo. Il Mladost è venuto qui per cercare di ribaltare il risultato e noi forse abbiamo approcciato il match con qualche titubanza. Alla lunga, però, siamo usciti fuori con carattere ed esperienza. E’ una vittoria importante per il passaggio del turno e per il morale. Ora testa alla prossima sfida”.