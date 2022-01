Cev Cup, che colpo per Monza in Turchia: battuta Ankara nell'andata degli ottavi di finale

La trasferta turca porta con sè un grande bottino. Nell'andata degli ottavi di finale di Cev Cup il Vero Volley Monza batte Sk Ankara con un netto 3-0, assicurandosi così parte del passaggio ai quarti di finale, da consolidare tra una settimana esatta, il prossimo 19 gennaio, tra le mura di casa. Ai quarti ci sarà la vincente fra i belgi dell’Hassrode Leuven e gli spagnoli del Cdv Guaguas Las Palmas.

Eccezionalmente a guidare la squadra coah Ambrosio, che ha sostituito coach Eccheli rimasto in Italia. “Stasera siamo stati molto bravi. Tutto il gruppo ha lavorato bene, insieme, - ha commentato Dzavoronok - contribuendo al successo. Complimenti anche a Giuseppe Ambrosio, bravo a guidare con efficacia la squadra in assenza del coach Eccheli. Ancora non abbiamo passato il turno, perché serve vincere anche in casa la prossima settimana, ma possiamo essere felici per la prova di oggi. Cosa fare al ritorno? Mantenere un gioco costante, senza tanti errori, come abbiamo fatto stasera, e lottare su ogni palla”.

Sk Ankara – Vero Volley Monza: 0-3 (12-25, 16-25, 18-25)

Sk Ankara: Yilmaz Vefa, Gungor 6, Bidak 3, Buchegger 9, Dogruluk 2, Durmaz 6; Kilic (L). Aray (L), Kayhan 1, Shoji, Yilmaz Ali Deniz 3. Ne. Sharifi, Matic. All. Uslu

Vero Volley MONZA: Orduna 4, Karyagin 7, Beretta 6, Davyskiba 14, Dzavoronok 15, Galassi 12; Federici (L). Katic. Ne. Galliani, Gaggini (L). All. Ambrosio