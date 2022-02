Cev Cup, a Las Palmas Monza ottiene una netta vittoria nell'andata dei quarti di finale

“E’ stata una bella partita, giocata in un bel contesto di pubblico, contro una squadra, quella del Guaguas, con dei valori tecnici buoni". E' così che il tecnico Eccheli commenta la vittoria della sua Monza nei quarti di finale di Cev Cup contro Las Palmas in trasferta. Un risultato netto di 0-3 che è un buon auspicio per il ritorno che si giocherà mercoledì prossimo, 9 febbraio, a Monza.

"Per noi, - ha continuato il coach - è stata una gara impegnativa da gestire a livello di tensione e di aspetti tattici da controllare. Però siamo stati intensi, abbiamo difeso e murato molto e bene e sono per questo davvero contento. Al ritorno dovremo mantenere la stessa attenzione sugli aspetti tattici. Non dovremo farci prendere da frenesie particolari, armandoci di pazienza e mantenendo questo tipo di attenzione e determinazione”.

Dopo un primo set senza storia (1-5 l'avvio e poi un crescendo di divario fino al 15-25), nel secondo i padroni di casa sono riusciti a rimanere di più in partita (7-6), Monza si è portata sull'8-13 e poi 9-15, ma il finale si è acceso: La Palmas ha ricucito dal 20-23 al 22-2, ma Monza ha chiuso 23-25. Gli spagnoli conducono il terzo set (14-12), Monza aggancia 15-15, mette la testa avanti sul 17-18 e la battaglia finale regala la vittoria 23-25.

CDV Guaguas LAS PALMAS: Bertassoni, Almansa 2, Knigge 5, Yadrian 21, Yosvany 12, Ruiz 3; Fernandez Rojas (L). Hage 5, Moises 2, Martin Cesar, Rodriguez Dosal. Ne. Delgado (L), Iribarne. All. Camarero

Vero Volley MONZA: Katic 4, Beretta 8, Davyskiba 14, Dzavoronok 16, Galassi 11, Orduna 2; Federici (L). Grozdanov, Karyagin, Galliani. Ne. Calligaro, Grozer, Gaggini (L). All. Eccheli