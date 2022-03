Volley Cev Cup, Monza a un passo dal suo primo trofeo continentale: battuta Tours in gara 1

A un passo dall'alzare il suo primo trofeo continentale della storia. Il Vero Volley Monza di coach Eccheli si avvicina al sogno: vincere la Cev Cup. La prima gara di finalissima contro Tours è finita 3-0 per i monzesi e tra una settimana esatta, mercoledì 23 marzo, basterà in Francia vincere due set per poter festeggiare.

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte, - Dzavoronok - e ben organizzata, capace di eliminare big teams lungo il suo percorso verso la finale. Abbiamo però giocato una delle migliori partite di questa stagione, spingendo forte in battuta e attaccando con lucidità e precisione. Siamo felici ma non è ancora tempo di festeggiare, perché tra una settimana ci aspetta la gara decisiva da loro, che dobbiamo affrontare con lo stesso piglio e determinazione”.

Vero Volley Monza: Dzavoronok 18, Orduna, Grozer 15, Galassi 2, Katic, Beretta 5, Davyskiba 10; Gaggini (L). Karyagin. N.E. Grozdanov, Calligaro, Federici, Galliani. All. Eccheli.

Tours Vb: Derouillon 6, Graciano Da Silva Filho 7, Nascimento Dos Santos 5, Tillie 7; Perry (L). Chauvin, Bruckert, Toledo, Teryomenko 7, Palonsky 7, Coric 2. N.E. Pelvet. All. Fronckowiak.