Volley A1 femminile, la Vero Volley di Bronzo al "Trofeo Città di Conegliano"

Vero Volley Monza - Paris Saint Cloud 3-2 (21-25, 27-25, 25-14, 13-25, 15-11)

Vero Volley Monza: Camera 4, Davyskiba 22, Folie 4, Thompson 17, Pagliuca 4, Candi 19; Parrocchiale (L). Martin 4, Badini 1, Begic, Rettke 9, Diana. Ne. Negretti. All. Gaspari

Paris Saint Cloud: Thater 8, Alanko 1, Palgutova 21, Herrera 6, Marinova 2, Yordanova 18; Dekeukelaire (L). N'Diaye, Stimac, Cholet 4, Ngolongolo, Secretant 7. Ne. Milos. All. Orefice

Arbitri: Serafin, Sessolo

NOTE

Durata set: 25', 30', 24', 23', 16'. Tot.1h58'

Vero Volley Monza: battute vincenti 10, battute sbagliate 15, muri 11, errori 33, attacco 43%

Paris Saint Cloud: battute vincenti 6, battute sbagliate 2, muri 9, errori 17, attacco 41%



CONEGLIANO (TV), 15 OTTOBRE 2022 – Terzo posto per la Vero Volley nel "Torneo Città di Conegliano". Nella finale per il Bronzo, andata in scena questo pomeriggio alla Zoppas Arena, le rosa hanno superato al tie-break, dopo quasi due ore di gioco, la formazione francese del Paris Saint Cloud. Ad una settimana dall'inizio della Serie A1, fissato sabato 22 ottobre, alle ore 20.30, all'Arena di Monza, contro la Wash4Green Pinerolo, le ragazze di Gaspari, dopo la sfida giocata ieri contro Bergamo, hanno avuto un'altra occasione di testare la condizione e migliore l'amalgama di gioco in attesa di abbracciare le ultime quattro atlete reduci dal Mondiale (Stysiak, uscita con la Polonia ai quarti di finale, Orro e Sylla, Bronzo nel pomeriggio con l'Italia grazie al successo sugli USA per 3-0 e Stevanovic, impegnata tra poco nella Finale per l'Oro contro il Brasile). Intanto, però, le indicazioni che arrivano da uno degli ultimi test match pre campionato (ci sarà la prossima settimana anche il Trofeo Mimmo Fusco) parlano di un'altra performance super in attacco di Davyskiba (22 punti, 1 ace, 4 muri), Candi (19 punti, 4 ace e 3 muri, con il 63% in attacco) e soprattutto di una delle ultime arrivate, Jordan Thompson (17 punti ed il 57% attacco nei primi tre set giocati). L'andamento della sfida ha visto buoni avvii della Vero Volley fino alla metà, a parte un quarto parziale sempre in mano alle francesi con il break guidato da Palgutova e Yordanova (21 e 18 punti rispettivamente). Con la puntuale ricezione di Begic, le difese di Parrocchiale e alcune buone intuizioni di Camera, precisa nel gestire la regia, la formazione del Vero Volley è però sempre riuscita a reagire, aggiudicandosi il confronto 3-2. Buona performance a muro di Rettke (3 per lei) e in battuta, con 2 ace per Martin e 1 per Camera e le giovani Pagliuca e Badini.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley): "Questo torneo è stato complicato per noi dal punto di vista del gioco. Ci è servito però molto per confrontarci, anche e soprattutto, con le situazioni di difficoltà. Ad una settimana dall'inizio del campionato, in attesa delle atlete reduci dal Mondiale, stiamo creando la struttura portante della squadra per amalgamarla al meglio quando saremo al completo. Con Bergamo abbiamo faticato nel gioco, soprattutto in ricezione, e sappiamo che quest'anno questo fondamentale sarà importante per poi costruire le giuste situazioni di attacco. Anche oggi in alcuni momenti abbiamo avuto poca lucidità tecnica, ma quello che mi è piaciuto è che ne siamo usciti bene. Ora non ci resta che inserire al meglio le assenti nel gruppo e farci trovare pronti per la prima di campionato di sabato prossimo contro Pinerolo".



IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Quadrangolare Città di Conegliano

SEMIFINALI

Venerdì 14 ottobre, ore 18.00

Vero Volley - Volley Bergamo 1-3

Ore 21.00

Prosecco DOC Imoco Conegliano - Paris Saint Cloud 3-0

FINALI

Ore 16.00

Vero Volley - Paris Saint Cloud 3-2

Ore 19:00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Volley Bergamo 1-3