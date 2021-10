La Vero Volley Monza conquista il bronzo al Trofeo Mimmo Fusco

Vero Volley Monza – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (25-19, 25-17)

Vero Volley Monza: Boldini 3, Davyskiba 10, Moretto 4, Stysiak 9, Gennari 4, Zakchaiou 6; Parrocchiale (L). Lazovic 1, Bole 1, Negretti (L). Ne. Van Hecke, Stiaffini. All. Gaspari

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Cvetnic 3, Ciarrocchi 6, Bianchini 5, Tanase 4, Fondriest 4, Morello 2; Scognamillo (L). Blasi, Ne. Giroldi, Sironi, Tenca (L), Bartesaghi, Caneva. All. Beltrami



Durata set: '24, '24. Tot: '48



NOTE



Vero Volley Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 7, muri 7, errori 12, attacco 44%

Banca Valsabbina Millenium Brescia: battute vincenti 2, battute sbagliate 5, muri 3, errori 12, attacco 26%



Impianto: E-Work Arena di Busto Arsizio



BUSTO ARSIZIO (VA), 30 SETTEMBRE 2021 – Si chiude con un terzo posto l'avventura della Vero Volley Monza al "Trofeo Mimmo Fusco 2021". Dopo lo stop rimediato ieri in semifinale contro Casalmaggiore, le monzesi hanno risposto quest'oggi con un bel successo su Brescia in due set (si giocava al meglio dei tre) nella finale per il terzo e quarto posto. Una bella prova di squadra per la formazione di Gaspari, contraddistinta dalle buone offensive di Davyskiba e Stysiak, ben imbeccate dall precisa Boldini, e le giocate centrali di Zakchaiou e Moretto. Confronto praticamente sempre in mano alle rosablù, molto costanti in fase offensiva e nella correlazione muro-difesa, brave a firmare una bella fuga nella fase finale del primo set e a confermarsi nel secondo, chiuso in scioltezza 25-17 dopo essere andate avanti prima 16-8 e poi 21-11. Domani per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley c'è in programma una seduta tecnica, poi nel pomeriggio di sabato un allenamento congiunto con la pari categoria Volley Bergamo 1991 all'Arena di Monza.



DICHIARAZIONE POST PARTITA - VIDEO

Gaia Moretto (centrale Vero Volley Monza): "E' stata una due giorni che ci ha fornito spunti importanti. Non siamo ancora nella forma migliore: anche oggi abbiamo sofferto in qualche frangente. E' stata però una occasione per provare diverse situazioni di gioco, migliorare l'amalgama tra di noi. Ora continueremo a lavorare per farci trovare pronte all'inizio del campionato".



IL PROGRAMMA TROFEO MIMMO FUSCO 2021

E-Work Arena di Busto Arsizio

SEMIFINALI

Mercoledì 29 settembre, ore 17.00

Vero Volley Monza - VBC èpiù Casalmaggiore 0-3

FINALE 3°/4°

Giovedì 30 settembre, ore 17.00

Vero Volley Monza - Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0