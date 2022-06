Superlega, Davyskiba confermato a Monza

Vlad Davyskiba sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Mvp della Cev Cup 2022, competizione che i rossoblù hanno vinto per la prima volta nella loro storia in Finale contro i francesi del Tours, il numero 15, classe ’01, continuerà ad essere uno dei punti di riferimento della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nel massimo campionato nazionale di volley, la SuperLega Credem Banca.

"Sono felice di rimanere in Italia e a Monza, che ormai sento come seconda casa. Sono affezionato a tutte le persone che lavorano al Consorzio Vero Volley e la SuperLega è il campionato più bello del mondo: tutti aspetti che mi rendono molto felice. Per la prossima stagione, - ha detto - la speranza è di tornare a giocare una Final Four, provando ad avvicinarsi il più possibile alle prime quattro squadre al termine della regular season. Personalmente, invece, spero di migliorare la ricezione, fondamentale chiave per me nel gioco del volley, ed il servizio, dove penso di avere ampi margini di crescita. Voglio ringraziare lo staff, che mi ha supportato durante le ultime due stagioni, e tutti i compagni di squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme e mi auguro potremo farlo ancora il prossimo anno".