Vero Volley Monza di fronte a Firenze sul taraflex rosa dell'Arena

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari torna ad esibirsi davanti al pubblico di casa. Dopodomani, domenica 5 dicembre, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), le rosablù ospitano all'Arena di Monza (compra il biglietto QUI), Il Bisonte Firenze per la decima giornata di andata della Serie A1 femminile 21-22.

Il poker di vittorie ottenuto contro Scandicci in Toscana, 3-1, Roma nel Lazio, 3-0, Casalmaggiore in Brianza, 3-0, e Cuneo in Piemonte, 3-2, ha permesso a Danesi e compagni di salire al terzo posto in graduatoria e tenere altissimo il morale in vista delle prossime sfide chiave di dicembre. Oltre all'importante incontro con le toscane, fondamentale per la corsa al tabellone di Coppa Italia, le rosablù si confronteranno anche contro Mulhouse in Champions League mercoledì pomeriggio, alle ore 19.30, sempre in casa, per il secondo match della Pool B. Vincere aiuta a vincere e la Vero Volley vuole continuare a farlo per essere competitiva e vincente su tutti i fronti. Le monzesi, che dovrebbero recuperare Orro già dal match contro le toscane, cercheranno di confermarsi partendo dalla positiva correlazione muro-difesa vista a Cuneo.

Di fronte a sé, Monza troverà una Firenze al settimo cielo per aver strappato un sorriso pesantissimo al Palaverde di Villorba contro le campionesse d'Italia di Conegliano. E' stata proprio la squadra di Bellano, con una super performance di squadra, ad interrompere la serie di 76 vittorie consecutive delle pantere nell'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno della stagione regolare. Prima, però Sorokaite e compagne avevano perso 3-2 a Chieri e battuto Vallefoglia, sempre al tie-break.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – IL BISONTE FIRENZE

Palleggiatrici CAMBI, BONCIANI

Centrali SYLVES, BELIEN, GRAZIANI, DIAGNE

Schiacciatrici SOROKAITE, VAN GESTEL, KNOLLEMA, ENWEONWU, NWAKALOR, LAPINI

Liberi PANETONI, GOLFIERI

Allenatore BELLANO



PRECEDENTI

14, di cui 9 in Serie A1 e 5 in Serie A2, con 8 vittorie di Monza e 6 di Firenze

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Il Bisonte Firenze - Saugella Monza 0-3 (3a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2020-2021) - 17 gennaio 2021 - Mandela Forum

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Beatrice Parrocchiale, a Firenze dal 2014 al 2019

Sonia Candi, a Firenze nel 2018-2019

PER FIRENZE

Nessuna

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Arriva un avversario molto ostico. Al di la della strepitosa vittoria di Conegliano, Firenze viene da un periodo positivo. Anche nella sconfitta contro Chieri, infatti, ha espresso un livello di gioco alto, complice il mix efficace che può vantare tra gioventù ed esperienza. E' vero, noi stiamo crescendo, ma dobbiamo dare continuità al nostro sistema. In questo periodo, in cui abbiamo qualche problematica fisica di troppo, diventa certamente difficile stabilire un sestetto. La squadra conosce però il focus: essere molto incisivi e costanti dalla battuta, evitando i gap che ci hanno contraddistinto ad inizio stagione, ed essere solidi nella correlazione muro-difesa. Firenze gioca bene, veloce, è abile a variare i colpi e noi dovremo metterla in difficoltà partendo proprio dai nove metri".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

10a giornata di andata

Sabato 4 dicembre ore 18:00 (VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sabato 4 dicembre ore 19:00 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Sabato 4 dicembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 5 dicembre ore 17:00

Vero Volley Monza – Il Bisonte Firenze

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 5 dicembre ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio



CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 28*; Igor Gorgonzola Novara 22; Vero Volley Monza 19; Unet E-Work Busto Arsizio 18; Savino Del Bene Scandicci 17; Il Bisonte Firenze* 17; Reale Mutua Fenera Chieri 16*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991 9; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Delta Despar Trentino 5.

*una partita in più

**due partite in più