Vero Volley Monza di nuovo al lavoro in vista della Semifinale Scudetto

La Santa Pasqua in arrivo con il pass per la Semifinale Scudetto guadagnato contro Chieri, in Gara 2 dei Quarti di Finale mercoledì sera, non cambia i piani della Vero Volley Monza di Marco Gaspari, comunque al lavoro nel weekend per preparare il prossimo match dei vivo Play-Off Scudetto 21-22. Le monzesi, arrivate al penultimo atto che assegna il tricolore per la seconda stagione consecutiva, la terza non considerando quella 19-20 sospesa per Covid, attendono allenandosi il nome dell'avversario che sarà noto domani sera dopo la "bella" dei quarti tra Novara e Cuneo.

La Vero Volley, impegnata oggi in una doppia seduta tra pesi e palla, e domani e domenica con una mezza giornata di tecnica alternata ai pesi, è quindi sicura di trovare sul cammino che porta al titolo nazionale un'altra squadra piemontese, ma non sa ancora se giocherà con il fattore campo a favore. Se dovesse passare Novara, infatti, le monzesi comincerebbero la Serie fuori casa, giovedì 21 aprile, alle ore 20.30, giocando Gara 2 in Brianza (domenica 24 aprile alle ore 20.00) e l'eventuale bella nuovamente lontano dal pubblico amico. Diverso sarebbe se a passare fossero le cuneesi che, avendo chiuso la stagione regolare con un posizionamento peggiore (settimo posto), disputerebbero solo una partita a Cuneo.

L'obiettivo di Danesi e compagne è però quello di pensare al proprio gioco, provando a replicare l'efficacia vista nelle ultime due sfide contro Chieri. Se si considerano infatti solo i Play-Off, i numeri di squadra di Monza sono tra i migliori. La squadra rosablù è seconda nei punti totali realizzati (137, prima Conegliano con 141), seconda negli attacchi vincenti (104, prima Conegliano con 110), quinta negli ace (6 battute vincenti, prima Cuneo con 12), seconda nelle ricezioni perfette (52, prima Firenze con 60) e seconda nei muri (23, prima Novara con 25 che però ha una gara in meno). A livello individuale Van Hecke è la top scorer lombarda (34 punti, quarto posto, prima Egonu di Conegliano con 48), Orro l'ace-woman (3 battute vincenti, prima Gicquel di Cuneo con 5) e Danesi la best blocker (prima a pari merito con Washington di Novara con 11 muri vincenti, seconda Antropova di Scandicci con 7).



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Fabio Parazzoli (vice allenatore Vero Volley Monza): "La grande ed importante vittoria in casa di Chieri in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto ci ha permesso di evitare Gara 3 ed avere una lunga settimana di lavoro utile a preparare le sfide di Semifinale contro la vincente tra Novara e Cuneo. Questo ci permetterà di ricaricare le tante energie spese finora, complici le qualità delle avversarie, e focalizzarci sulla prossima formazione che incontreremo. Il planning di lavoro che ci accompagnerà alla sfida di giovedì prossimo comincerà lunedì, con un focus sugli aspetti fisici e tecnici ed un graduale spostamento sui meccanismi e le dinamiche di campo man mano che si avvicinerà il primo confronto".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

LA SERIE COMPLETA QUARTI DI FINALE

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo 1-1

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze 2-0

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio 2-0

Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 2-0

(evidenziate le squadre già qualificate alla Semifinale)

QUARTI DI FINALE

GARA 3

Sabato 16 aprile ore 18.00 (Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo

SEMIFINALI

GARA 1

Mercoledì 20 aprile, ore 20.30 (diretta Sky Sport e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

Giovedì 21 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara/Bosca S.Bernardo Cuneo - Vero Volley Monza

GARA 2

Sabato 23 aprile, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

Domenica 24 aprile, ore 20.00 (diretta Sky Sport e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara/Bosca S.Bernardo Cuneo - Vero Volley Monza

EV. GARA 3

Mercoledì 27 aprile