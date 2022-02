Una straordinaria Vero Volley Monza batte Conegliano al Palaverde 3-1

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vero Volley Monza 1-3 (25-23 20-25 25-27 13-25)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Sylla 5, Folie 7, Wolosz 2, Plummer 6, Vuchkova 6, Egonu 28, De Gennaro (L), Omoruyi 3, Courtney, Caravello, Frosini, Gennari. Non entrate: Bardaro (L), Munarini. All. Santarelli.

Vero Volley Monza: Rettke 15, Orro 3, Davyskiba 16, Danesi 5, Stysiak 23, Gennari 6, Parrocchiale (L), Candi, Lazovic, Van Hecke. Non entrate: Zakchaiou, Negretti (L), Moretto, Boldini. All. Gaspari.

Arbitri: Brancati, Vagni

Durata set: 27', 25', 31', 20'; Tot: 103'.

NOTE

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 6, errori 32, attacco 39%

Vero Volley Monza: battute vincenti 9, battute sbagliate 18, muri 9, errori 26, attacco 45%

Spettatori: 1800

MVP: Stysiak (Vero Volley Monza)

VILLORBA (TV), 6 FEBBRAIO 2022 - La Vero Volley Monza si regala una serata da sogno, espugnando il Palaverde di Villorba grazie alla vittoria in rimonta per 3-1 sulla Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dopo un primo set combattuto e concluso sul punteggio di 25-23 per le padrone di casa, Monza reagisce da vera corazzata e demolisce gradualmente le certezze delle campionesse d'Italia e d'Europa in carica, affidandosi ad una Stysiak trascinatrice e MVP con 23 punti, alla concretezza di Davyskiba e Gennari e alla solidità al centro di Danesi e Rettke, quest'ultima capace di trovare sempre più spazio e intesa con una ispirata Orro. La formazione rosablù si aggiudica prima il secondo set, gestito con personalità dall'inizio alla fine, e poi il terzo, compiendo una rimonta da brivido nel finale (sotto 24-22) e aggiudicandoselo ai vantaggi 27-25. Battuta efficace, correlazione muro-difesa tempestiva, con una super Parrocchiale a volare su ogni palla, e Conegliano che accusa il colpo. Monza approccia con spirito di sacrificio anche il quarto parziale, conquistando un vantaggio dalle prime battute che gli permette di sprintare ed infliggere alla squadra di Santarelli la seconda sconfitta stagionale in campionato, la prima senza punti. Le rosablù sfatano quindi anche il tabù Imoco in Veneto, battuta per la seconda volta da quando sono in A1, godendosi la prima posizione della classifica a pari punti con Scandicci che ha però una gara in più.

LE DICHIRAZIONI POST PARTITA

Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza): "Oggi abbiamo fatto una gara fenomenale e tutte abbiamo giocato benissimo. Contro Conegliano bisogna spingere sempre al massimo e noi l'abbiamo fatto con costanza durante tutta la gara. E' una vittoria importante che certifica il nostro momento positivo e tutto il lavoro che facciamo in palestra durante tutta la settimana. Il premio MVP? Merito di tutte. Abbiamo giocato da grande squadra".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Santarelli dalla sua parte manda in campo Wolosz ed Egonu, le bande Sylla e Plummer, i centrali Folie e Vuchkova, il libero De Gennaro. Gaspari sceglie Orro in regia in diagonale con Stysiak, Danesi e Rettke al centro, Davyskiba e Gennari schiacciatrici e Parrocchiale libero. Conegliano inizia alternando i suoi attaccanti fino al muro di Danesi che interrompe sul 6-3. Rettke esordisce con un primo tempo (7-4). L’ace di Gennari e l’attacco di Stysiak riportano sotto Monza (8-7). Stysiak si carica di responsabilità in attacco ed è 11 pari, ma le difese di De Gennaro e la concretezza delle sue compagne trasformano in un attimo ancora il punteggio in 14-11 per le padrone di casa. Santarelli cambia Plummer per Courtney. Stysiak trova il punto anche dai 9 metri (15-14 avanti Conegliano), ma poi sbaglia (16-14). Folie al centro permette alle sue di guadagnare ancora margine. Dalla parte monzese Parrocchiale difende e Stysiak finalizza (19-16). Due grandi conclusioni di Davyskiba con un errore in mezzo di Folie trasformano il punteggio in 19-19 e Santarelli è costretto a chiamare time-out. Al rientro una bella fast di Folie prima che la stessa lasci spazio a Caravello in battuta. 21-19 per le padrone di casa dopo un’azione combattutissima. Ancora Stysiak per il 21-20 e poi una chiamata di video check da parte di Gaspari sulla pestata di Egonu nel suo attacco da seconda linea permette a Monza di ritrovarsi 21-21. Ace di Davyskiba porta avanti Monza per la prima volta nel set. Due errori consecutivi di Monza e l’ace di Wolosz fanno 24-22 Conegliano. Stysiak annulla il set Point. Spazio a Van Hecke che entra in battuta ma poi Plummer chiude i conti sul 25-23.

SECONDO SET

Sestetti invariati per le due formazioni. Monza parte bene, Egonu picchia forte, ma Alessia Orro trova l’ace del 4-2 per Monza. Due brutti errori a muro ristabiliscono la parità (4-4). Davyskiba a segno, poi due attacchi consecutivi di Paola Egonu fanno 6-5 e vantaggio delle venete. Folie si trova libera di eseguire un grande primo tempo al centro, Sylla fa bene a muro e in attacco ed Egonu trova anche l’ace in battuta (10-6 Conegliano). Monza non ci sta e si rifà sotto 10-9, complici qualche errore delle gialloblù. Stysiak fa un bel break in battuta, Rettke finalizza e Orro mura Folie al centro per il sorpasso monzese (11-10). Entrambe le squadre rischiano in attacco, trovando errori (12-12). Plummer a segno e poi anche Davyskiba (13-13). Stysiak e un errore di Plummer valgono il 15-13 per Vero Volley. La stessa americana va due volte a punto da posto quattro (16-14) ma è ancora sfida tra lei e Davyskiba con un super muro di Danesi al centro a completare il buon lavoro monzese (18-15), tanto che Santarelli chiede time-out. Errori in battuta da parte di entrambe le squadre fanno 19-16. Un errore di Sylla, un punto di Egonu ed è 20-17 per le rosablù. Egonu stringe una diagonale impossibile per muro e difesa avversari (20-18). Courtney dentro in seconda linea e Candi entra per la battuta. Egonu sbaglia dai 9 metri (22-19) e ancora un video-check a favore di Monza sul muro in campo di Stysiak significa 23-19. Santarelli ferma nuovamente il gioco. Al rientro Stysiak è in battuta, Egonu sbaglia fuori in diagonale (24-19 Monza). Chiude Rettke al centro sul punteggio di 25-20 e 1-1 nel conteggio dei set.

TERZO SET

Sestetti confermati. Monza parte fortissimo a muro (Orro su Plummer) e in battuta (ace di Rettke) e scava il primo importante break, 6-1, con Santarelli che richiama subito le sue alla panchina. Al rientro Egonu pizzica la riga con un attacco forte in parallela, ma Folie sbaglia in battuta (7-2). Davyskiba sempre concreta da posto quattro e un bel muro monzese ferma Sylla (9-3 in favore del Vero Volley). Egonu da quattro supera il muro (9-4). Rettke mura Folie per l’11-5, Parrocchiale difende bene, ma Egonu in attacco e poi in battuta trova tre punti consecutivi (11-8 per Monza). Gaspari interrompe il gioco. Al rientro Gennari da quattro, ma di nuovo Egonu e un muro di Folie accorciano le distanze (12-10). Wolosz incarica ancora Folie, poi un fallo da seconda linea di Stysiak riporta le padrone di casa in parità sul 13-13. Conegliano sorpassa Monza sul 15-14 in seguito ad un muro a 3 su Stysiak da posto quattro, quando il tecnico monzese chiama il secondo time-out. Davyskiba attacca una diagonale profonda da posto due (16-15 Imoco). Wolosz accelera il gioco e Sylla concretizza bene (18-15). Ancora Candi in campo per la battuta e, dall’altro lato, stessa mossa con Caravello. Egonu esalta il Palaverde (20-16 per le venete). Due ace consecutivi di Stysiak, uno dei quali confermato dal video-check chiamato da Santarelli, tengono attaccate le monzesi al set (20-19). Colpi di Egonu contro colpi di Stysiak ed è 23-20 per l’Imoco. Dentro Van Hecke in battuta che rischia troppo, ma Davyskiba ancora a segno (24-22 per Conegliano). Due attacco out di Egonu fanno 24-24, il terzo è sulla riga in diagonale (25-24 per le sue). Stysiak pareggia i conti. Dentro Lazovic in seconda linea per Davyskiba. Gennari mette a terra prepotentemente il suo attacco da posto quattro, poi un errore delle gialloblù significa 27-25 e vantaggio nei set per Monza.

QUARTO SET

Le interpreti della partita sono sempre le stesse. Al rientro sono ancora Davyskiba e Stysiak a fare la voce grossa dopo splendide difese di Parrocchiale. La bielorussa mura anche Folie in fast e quando va sulla linea dei nove metri completa il buon approccio al set con un ace (6-3 per la Vero Volley Monza). Stysiak è incontenibile (7-3) ed è time-out richiesto da Santarelli. Ancora bene Davyskiba in battuta e Stysiak davanti (8-3). Santarelli manda in campo Courtney al posto di Plummer. Monza non si ferma, difende tutto e finalizza (10-5). Ancora la polacca da posto due, un muro di Rettke e un errore delle venete (13-6 Monza). Grande fast di Rettke seguita da un ace della stessa valgono il 15-7 per le rosablù e il tecnico dell’Immoto chiede time-out. La squadra campione d’Italia sembra innervosirsi e commettere troppi errori (18-8 per Monza). 19-8 dopo la pipe a segno di Gennari. Dentro Gennari, Frosini e Omoruyi dalla parte di Conegliano, ma Stysiak non si ferma più (20-8). Rientrano Wolosz e Egonu, ma Gennari concreta mette a terra la palle del 22-10. Stysiak in attacco ancora, 23-11. Rettke trova il punto in fast del 24-12 ed è proprio lei a chiudere i conti, 25 a 13, e 3-1 finale.