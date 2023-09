Eurovolley maschile, l'Italia e Galassi sono d'argento in finalissima

Quando arriverà a Monza sarà con una bella medaglia d'argento. L'Italia e Gianluca Galassi hanno chiuso l'europeo in un PalaEur tutto esaurito con una sconfitta 3-0 contro la Polonia. Dall'altra parte della rete una formazione praticamente perfetta, di qua una formazione azzurra che ha non ha dato tutto come nelle altre sfide, che ha lottato ma che di fatto non ha mai riaperto i giochi nonostante un terzo set che li ha visti anche in vantaggio. Fatica sopratutto in ricezione e di fronte a un Leon premiato come miglior giocatore.

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della bambina morta a causa dello schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori avvenuto oggi a Torino.

L’Italia si ritroverà tra pochi giorni a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 30 settembre al 4 ottobre, torneo che assegnerà 2 posti alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

ITALIA-POLONIA 0-3 (20-25, 21-25, 23-25)

Italia: Michieletto 10, Russo 2, Romanò 9, Lavia 13, Galassi 6, Giannelli 3, Balaso (L). Sbertoli 1, Scanferla, Rinaldi N.e: Bottolo,Bovolenta, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi

Polonia: Sliwka 9, Huber 12, Kaczmarek 10, Leon 13, Kochanowski 9, Janusz 1, Zatorski (L) Semeniuk 1, Fornal N.e. Popiwczak, Kurek, Klos, Bednorz, Lomacz All. Grbic.