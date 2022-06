Superlega, Galassi rimane alla Vero Volley per la quarta stagione

In serie A1 dal 2016, al Vero Volley Monza dal 2019. Il centrale con la maglia numero 11 Gianluca Galassi rimane a Monza per il quarto anno consecutivo.

Tra i migliori del campionato e della Cev Cup, l'atleta ha dichiarato di essere felice ed entusiasta: "La passata stagione abbiamo vissuto un’annata favolosa, con la Cev Cup vinta e la finale di Del Monte Supercoppa Italiana raggiunta, motivo per cui la prossima lavoreremo ancora più sodo per toglierci altre soddisfazioni. Che squadra saremo? Giovane ma molto motivata. Mi aspetto che il nostro sia un gruppo che abbia fame e cattiveria agonistica, - dice - oltre a tanta voglia di volersi affermare nel panorama nazionale e non solo. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia ed i tifosi, che sono parte integrante del Vero Volley, per l’affetto ed il supporto: ci vediamo il prossimo anno con l’obiettivo di portare a casa nuove, grandi soddisfazioni".