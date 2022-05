Nazionale volley, Galassi in Canada per la prima settimana di Vnl 

Simone Galassi pronto per imbarcarsi alla volta del Canada. Il centrale del Vero Volley Monza sarà fra i protagonisti della prima settimana di Volleyball Nations League che si terrà a Ottawa. La formazione, scelta dal tecnico De Giorgi, dopo le amichevoli con la Bulgaria (una vittoria e una sconfitta), si ritroverà martedì 31 a Roma per partire poi il 4 giugno e rientrare il 14. Quattro le partite, della prima fase, che giocherà l’Italia (orari italiani) inserita nella pool 1: il 9 giugno ore 1.30 contro la Francia, il 10 contro la Polonia alla stessa ora, il 12 ore 1.00 contro il Canada e alle 20 contro l’Argentina.

Questi i convocati per la prima settimana di competizione: Falaschi e Giannelli palleggiatori, i centrali Cortesia, Galassi, Mosca, Vitelli; gli schiacciaturi Bettolò, Gardini, Gironi, Recine. Poi gli opposti Finali e Romanò e come liberi Piccinelli e Scanferla. Un gruppo di azzurri continuerà invece la preparazione a Cavalese, sempre dal 31 maggio, dino al 10 giugno (si aggiungeranno anche gli under 22): Lusetti e Sbertoli (dal 6 giugno) per i palleggiatori, Anzani, Di Martino e Ricci per i centrali; Cavuto, Lavia e Michieletto (dal 6 giugno) schiacciature; Zaytsev opposto e liberi Balaso e Federici.