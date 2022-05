Vero Volley Monza, i protagonisti di gara 3

Per la Vero Volley Monza non è stata una delle serate più fortunate. Le rosablù hanno perso nettamente al PalaVerde e vedono allontanarsi la prospettiva di strappare il titolo dalle maglie di Conegliano.

Questo il commento della schiacciatrice Alessia Gennari: “Stiamo riuscendo a giocare alla pari di Conegliano e questo non è poco. Oggi secondo me si sono visti anche residui di stanchezza della gara di martedì e loro hanno fatto una bella prova nel muro-difesa. Abbiamo fatto fatica a mettere palla a terra, mancando diverse freeball che sono arrivate nel nostro campo: cosa che non dovrà accadere martedì. Battere forte, provare a staccarle da rete, mettendo pressione nel muro-difesa e appena ci arriva una occasione portarla a casa: ripartiamo da questi aspetti per Gara 4”.

A fargli eco il libero Beatrice Negretti: “Difficile fare una analisi dopo una gara così. Ci è mancato cinismo nel primo e terzo set, dove abbiamo retto fino alla fine subendo in alcune situazioni in cui avremmo dovuto fare side-out. Loro hanno fatto vedere che stanno giocando, ora tocca a noi dimostrare lo stesso”.