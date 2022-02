Sabato a Cremona per la Vero Volley Monza: è sfida a Casalmaggiore

Seconda trasferta consecutiva per la Vero Volley Monza nella vivo Serie A1 femminile 21-22. Domani, sabato 26 febbraio, alle ore 20.30, le monzesi scenderanno sul taraflex rosa del Pala Radi di Cremona (diretta Rai Sport + HD | volleyballworld.tv), per sfidare la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nell'ottava giornata di ritorno della stagione regolare.

In vetta alla classifica, seppur consapevole che le insegutrici Conegliano e Novara hanno delle gare da recuperare, la Vero Volley Monza punta a replicare la performance convincente vista a Chieri mercoledì sera, utile a battere le padrone di casa 3-0 e portarsi a casa la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Scandicci e Roma che rafforza ulteriormente il primo posto. La precisa correlazione muro-difesa e un servizio efficace, sono le qualità che le rosablù stanno mettendo in campo con continuità ed efficacia nell'ultimo periodo, fondamentali per creare delle situazioni di break e incanalare la gara sui binari giusti. All'andata Danesi e compagne ebbero la meglio su Casalmaggiore con una prova senza sbavature e le accelerazioni di Davyskiba, MVP della sfida, oltre a quelle centrali di Candi e Danesi e quelle laterali di Van Hecke a fare la differenza. Rispetto al confronto giocato il 20 novembre scorso in Brianza, Monza potrà contare anche su Rettke, oltre alle prestazioni di tutto il suo roster, sempre più prezioso e decisivo a gare in corso.

La formazione di Volpini vuole invece strappare punti e sorrisi per continuare la corsa verso una salvezza serena. Reduce dalla sconfitta contro Vallefoglia in tre set ad Urbino e quella al tie-break in casa contro Firenze, Bechis e compagne mirano a ripartire, emulando la pallavolo giocata contro Bergamo, battuta 3-2 in esterna lo scorso 6 febbraio.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici BECHIS, DI MAULO

Centrali GUIDI, WHITE, ZAMBELLI

Schiacciatrici BRAGA, MANGANI, MALUAL, SHCHERBAN, SZUCS, RAHIMOVA

Liberi CAROCCI, FERRARA

Allenatore VOLPINI

PRECEDENTI

11, tutti in Serie A1 (9 successi Monza, 2 Casalmaggiore)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (ottava giornata di andata Serie A1 femminile 21-22, 20 novembre 2021 – Arena di Monza).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Alessia Gennari, a Casalmaggiore dal 2013 al 2015

CURIOSITA’

Alessia Gennari ha vinto uno Scudetto con la maglia di Casalmaggiore (stagione 2014-2015)

La passata stagione le monzesi, con la vittoria casalinga sulle casalasche (ultimo confronto tra i due sestetti), avevano raggiunto dodici vittorie consecutive.

Marco Gaspari, tecnico di Monza, ha allenato Casalmaggiore per due stagioni (18/19 e 19/20).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Partite abbordabili nel campionato italiano non ce ne sono. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, ovvero dare continuità al nostro percorso in regular season, ma dall'altra parte troveremo una squadra che ha una storia importante alle spalle, vuole fare punti per la lotta salvezza e gioca davanti al proprio pubblico. Un match quindi da approcciare con tanta attenzione ma anche con grande aggressività".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

8a giornata di ritorno

Sabato 26 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Vero Volley Monza

Domenica 27 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Delta Despar Trentino - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Unet E-Work Busto Arsizio - Volley Bergamo 1991

Domenica 27 febbraio ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 49 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 45 (16-2); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Igor Gorgonzola Novara 43 (15-2); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-8); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-13); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Delta Despar Trentino 14 (3-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-14).

*Punti (Vinte-Perse)