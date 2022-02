Altra super sfida per la Vero Volley Monza: mercoledì in campo a Novara

Terza super sfida in una settimana per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, attesa domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 20.45 (diretta Sky Sport Action | volleyballworld.tv), al Pala Igor di Novara, dalle padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara, per il recupero della quarta giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22.

Conquistata la vetta della classifica, seppure con una gara in più rispetto a Conegliano e una in meno della pari punti Scandicci, prossimo avversario sabato pomeriggio all'Arena, Monza insegue la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, dopo quella straordinaria firmata in Veneto domenica pomeriggio, per 3-1, contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Per farlo, Danesi e compagne sono consapevoli di dover esprimere un'altra performance corale di qualità, imponendo il proprio ritmo in battuta (miglior squadra dai nove metri finora della vivo Serie A1 femminile, con 81 battute vincenti) e agevolando di conseguenza la correlazione muro-difesa. A livello di blocks, infatti, le rosablù sono in vetta alle statistiche generali, forti dei 174 muri di squadra, di cui 44 firmati da Danesi (seconda in classifica generale dietro a Silva Correa di Scandicci). All'andata finì 3-2 per le piemontesi, brave a risalire dopo aver perso il primo set e a prendersi il sorriso con una partenza da favola nel tie-break, poi chiuso 15-4, guidata da una scatenata Karakurt (29 punti e MVP della sfida).

Rispetto al confronto dello scorso 24 ottobre potrebbe però scendere in campo una Novara diversa, complice una situazione di emergenza legata al Covid che ha costretto la squadra di Lavarini a giocare, nell'ultimo mese, con diverse assenze. Il match disputato contro il THY Istanbul, mercoledì scorso in Turchia, affrontato con sole 9 atlete disponibili, è l'ultima gara giocata da Chirichella e compagne (sconfitta per 3-1).



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici HANCOCK, BATTISTONI

Centrali CHIRICHELLA, BONIFACIO, WASHINGTON, COSTANTINI

Schiacciatrici HERBOTS, MONTIBELLER, BOSETTI, D'ODORICO, DAALDEROP, KARAKURT

Liberi FERSINO, IMPERIALI

Allenatore LAVARINI

PRECEDENTI

14, tutti in Serie A1 (6 successi Monza, 8 successi Novara)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (4a giornata di andata Serie A1 femminile 2021-2022) – 24 ottobre 2021 – Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Novara nel 2012-2013 (Serie A2)

PER NOVARA

Micha Hancock, a Monza dal 2017 al 2019

CURIOSITA’

Le due squadre si sono incontrate anche nel pre-campionato: vittoria Monza per 3-2 in Piemonte al Trofeo Banco BPM.

Monza-Novara è stata una delle semifinali Scudetto della passata stagione: vittoria delle novaresi in due gare.

Entrambe le squadre rappresentano l'Italia nella CEV Champions League 2022.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Ci aspetta un’altra sfida tosta, come tutte quelle vissute in questo ultimo periodo. Dopo VakifBank e Conegliano ora c’è Novara, avversario di valore contro cui dovremo esprimere costanza e determinazione. Loro hanno giocato a singhiozzo per le motivazioni legate al Covid e per noi questo deve essere uno stimolo per fare meglio e di più. E’ vero che la classifica ci arride, ma dobbiamo continuare a spingere perché siamo tutte lì. Cosa mi è piaciuto della vittoria di Conegliano a livello tecnico? La performance fatta al servizio. Le abbiamo messe in difficoltà in ricezione, impedendo a Wolosz di smistare con palla in mano, e abbiamo espresso una solida correlazione muro-difesa. E' stata una prova corale, di squadre: per giocare certe partite, del resto, c’è bisogno di tutti”.

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Recupero 4a giornata di ritorno

Mercoledì 9 febbraio, ore 20.45 (Sky Sport Action e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza

6a giornata di ritorno

Sabato 12 febbraio ore 18:00 (VBTV)

Vero Volley Monza - Savino Del Bene Scandicci

Sabato 12 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Sabato 12 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze

Domenica 13 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Reale Mutua Fenera Chieri

Volley Bergamo 1991 - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Domenica 13 febbraio ore 19:30 (Sky Sport 1 e VBTV)

Delta Despar Trentino - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

LA CLASSIFICA

Savino Del Bene Scandicci 40; Vero Volley Monza 40*; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37**; Unet E-Work Busto Arsizio 35; Igor Gorgonzola Novara 31****; Reale Mutua Fenera Chieri 28**; Bosca S.Bernardo Cuneo 25*; Il Bisonte Firenze 21***; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 15; Acqua & Sapone Roma Volley Club 12*; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 12*; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11***; Volley Bergamo 1991 10**; Delta Despar Trentino 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno