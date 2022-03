La Vero Volley Monza incontra Cuneo all'Arena nel saturday night del nono turno di ritorno

La Vero Volley Monza torna all'Arena e lo fa per sfidare la Bosca San Bernardo Cuneo nell'anticipo della nona giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22. Domani, sabato 5 marzo, alle ore 20.45, davanti alle telecamere di Rai Sport + HD, le rosablù, ancora in vetta alla graduatoria del campionato, cercheranno di tornare a sorridere dopo lo stop subìto a Cremona, al tie-break, sabato scorso contro Casalmaggiore.

A cinque giornate dal termine della stagione regolare, l'obiettivo della formazione di Marco Gaspari, arricchitasi della schiacciatrice americana Jordan Larson, al lavoro già da due giorni con le sue nuove compagne, è quello di non perdere altri punti per strada. Con le inseguitrici Novara, Conegliano e Scandicci alle calcagna, soprattutto quest'ultima, visto che le prime due devono ancora recuperare delle partite, Monza vuole macinare punti e blindare il prima possibile un posto tra le prime tre della graduatoria. Per farlo serviranno solidità nella fase muro-difesa, un servizio continuo e preciso e ultimo, ma non meno importante, maggiore precisione in fase offensiva, qualità che le rosablù hanno espresso con meno efficacia contro Casalmaggiore. Vincere servirebbe inoltre a far tornare fiducia e morale in vista della gara di mercoledì sera, sempre in casa, contro Conegliano, per la gara di andata dei quarti di finale della CEV Champions League. Per la Vero Volley però il focus al momento è Cuneo: squadra ostica, battuta all'andata al termine di un tie-break infuocato risolto dalle accelerazioni dell'MVP Stysiak.

La Bosca San Bernardo non starà però a guardare, anzi. Reduce da due vittorie consecutive al tie-break contro Chieri e Roma, la squadra di Pistola vuole continuare a fare punti per blindare una salvezza serena. Le piemontesi, capaci di vincere anche un set a Conegliano, mirano a confermare la buona pallavolo delle ultime uscite, facendosi trascinare dalla bomber Gicquel, dagli ace di Kuznetsova e dai muri dell'ex monzese Squarcini, tutte e tre le migliori interpreti cuneesi nei rispettivi fondamentali.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO - BOSCA SAN BERNARDO CUNEO

Palleggiatrici SIGNORILE, AGRIFOGLIO

Centrali SQUARCINI, CARUSO, STUFI

Schiacciatrici KAZNETSOVA, DEGRADI, GIOVANNINI, ZANETTE, GICQUEL, JASPER

Liberi SPIRITO, GAY

Allenatore PISTOLA

PRECEDENTI

8, tutti in Serie A1, con 5 vittorie di Monza e 3 di Cuneo

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Bosca San Bernardo - Vero Volley Monza 2-3 (9a giornata di andata vivo Serie A1 femminile 2021-2022) - 27 novembre 2021 - Palazzo dello Sport di Cuneo

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Katerina Zakchaiou, a Cuneo nel 2020-2021

Sonia Candi, a Cuneo dal 2019 al 2021

Lise Van Hecke, a Cuneo dal 2018 al 2020

PER CUNEO

Federica Squarcini, a Monza dal 2019 al 2021

CURIOSITA’

La passata stagione le due centrali ora a Monza, Candi e Zakchaiou, giocavano a Cuneo, mentre Squarcini, ora in Piemonte, vestiva la casacca rosablù.

All'Arena, su quattro confronti giocati, Monza ha vinto tre volte, di cui due in campionato (3-2 nel 2018-2019 e 3-1 nel match di andata di questa stagione) e una negli ottavi di finale della Supercoppa Italiana 2020-2021, per 3-2. Le piemontesi hanno invece espugnato l'impianto brianzolo 3-2 nella stagione 2019-2020.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Quella contro Cuneo sarà una partita importante per noi. Arriviamo da una sconfitta brutta e sappiamo che ogni avversario in questo campionato è temibile. Giochiamo contro una squadra reduce da due vittorie importanti, contro Chieri e Roma, e avrà certamente voglia di far punti contro di noi. Dovremo riscattare la brutta prestazione di Casalmaggiore, tornando a fare bene soprattutto la fase muro-difesa: aspetto che ci è mancato a Cremona sabato scorso".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

9a giornata di ritorno

Sabato 5 marzo ore 20:45 (Rai Sport + HD e VBTV)

Vero Volley Monza - Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 6 marzo ore 17:00 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Unet E-Work Busto Arsizio

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Delta Despar Trentino

Volley Bergamo 1991 - Acqua & Sapone Roma Volley Club

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 6 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 50 (16-5); Igor Gorgonzola Novara 49 (17-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 48 (17-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-4); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-7); Reale Mutua Fenera Chieri 30 (10-9); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-11); Il Bisonte Firenze 26 (9-10); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-14); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 18 (6-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-14); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 14 (4-13); Delta Despar Trentino 14 (3-18); Volley Bergamo 1991 13 (4-15).

*Punti (Vinte-Perse)