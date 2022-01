Superlega, troppa Lube per Monza. Federici: “Un po’ tutto non è andato bene in questo match”

Troppa Lube per Monza. La formazione di coach Eccheli si arrende 3-0 a casa di Civitanova nella sfida che vale l’anticipo dell’11esima giornata di ritorno di Superlega. La squadra si è sempre trovata a rincorrere la vicecapolista senza però dare mai segnale di ribaltare la situazione.

“Siamo entrati in campo con l’obiettivo di replicare la semifinale della Supercoppa ma purtroppo non ci siamo riusciti. Non è andato un po’ tutto, - dice il libero Federici - dobbiamo rimetterci al lavoro per far quadrare la squadra. Abbiamo avuto diverse assenze nell’ultimo periodo e questo non ci ha aiutato. Vogliamo riuscire a fare prestazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto oggi. Cosa hanno fatto loro meglio di noi? Direi la fase break ha inciso in modo determinante. Siamo andati in difficoltà sia nel primo che nel terzo set e quando inizi male diventa difficile riprendere squadre del genere”.

La Lube si porta sul 5-1 ed è pausa per Eccheli. Monza si riporta vicina sul 9-6, ma Lucarelli e Zaytsev scappano sul 17-12 e il finale dice 25-19. Monza tiene le distanze più vicine (9-6), ma la Lube spinge e sigla il 15-9. Monza non riesce a rientrare e chiude con 16 punti appena. Recita 5-4 l’avvio della terza frazione, dopo il 10-9 però c’è un altro attacco dei padroni di casa che vale il 15-10. Il finale recita 25-17.

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-16, 25-17)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 2, Santos De Souza 12, Diamantini 4, Zaytsev 15, Yant Herrera 19, Simon 6, Anzani 0, Marchisio (L), Balaso (L). N.E. Garcia Fernandez, Penna, Jeroncic, Sottile. All. Blengini.

Vero Volley Monza: Orduna 0, Karyagin 7, Beretta 2, Davyskiba 17, Dzavoronok 6, Galassi 4, Gaggini (L), Katic 0, Grozdanov 0, Federici (L). N.E. Gianotti, Magliano, Grozer. All. Eccheli