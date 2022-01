Superlega, il derby non sorride a Monza: ko netto in casa contro Milano

Squadra in casa

Squadra in casa Vero Volley Monza

Derby amaro per il Vero Volley Monza. Nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno di Superlega la formazione di coach Eccheli perde in casa contro la Powervolley Milano per 0-3. La sconfitta lascia la squadra al settimo posto a 22 punti con Milano a portarsi invece a 26 punti.

“Milano ha una continuità e intensità di gioco di altissimo profilo. Noi abbiamo provato a cambiare gli assetti, - ha commentato il coach - con gli uomini che abbiamo al momento a disposizione, per cercare di trovare un equilibrio, riuscendo a giocare un buon primo set e mettendo maggiore motivazione nel terzo. Paghiamo gli errori, a volte banali, nei momenti caldi della gara, figli della giovane età di alcuni dei nostri giocatori. Come si riparte? Si riparte sempre un gradino più in basso verso l’inferno con due possibilità: o si cerca di risalire tutti insieme oppure si affonda e diventa tutto più difficile”.

Vero Volley Monza: Grozdanov 4, Karyagin 2, Calligaro 0, Dzavoronok 17, Orduna 0, Federici (L), Galassi 3, Katic 8, Davyskiba 13 Non entrati: Magliano, Grozer, Beretta, Volpe, Gaggini (L). Allenatore Eccheli.

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 9, Daldello 0, Romanò 2, Patry 8, Piano 6, Ishikawa 13, Porro 1, Jaeschke 9, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini (L), Maiocchi, Djokic, Mosca. Allenatore Piazza.