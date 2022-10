Superlega, Monza si fa rimontare e si arrende a Milano

Squadra in casa

Squadra in casa Vero Volley Monza

Un solo punto, E' questo il bottino dopo due giornate di campionato per il Vero Volley Monza. Fra le mura di casa nella seconda giornata perde 2-3 contro la Powervolley Milano. La squadra di Eccheli vince i primi due set, poi si fa rimontare e cede in modo abbastanza netto nel quinto set.

Il primo set è equilibrato fino all'11 pari poi Milano prova a mettere la freccia per il 14-18 con Patry. Monza ricuce poco per volta e va sul 20 pari. Beretta a muro su patry fissa il 23-21, Milano sta lì sul 24-23 e chiude Grozer 25-23.

Grozer continua carico ed è 7-3 per Monza, Milano impatta 10-10 ma Monza è brava a tenere la testa avanti (12-10). Pausa per i milanesi, ma la musica è la stessa con Monza brava a ricacciare indietro gli avversari (18-15 e poi 20-18 dopo il pareggio milanese). Di nuovo parità 20-20 e il finale è molto simile, Piano va per il 24-23, ma Galassi chiude 25-23.

Monza parte bene e Piazza richiama subito i milanesi (3-0); Monza scappa sull'11-6, Milano ha pazienza e ricuce (13-11) fino al pareggio 13-13. Milano si dimostra più determinata, è brava a mettere la testa avanti fino alla vittoria 20-25 sfruttado un fallo monzese.

Equilibrio fino al 7 pari, Milano poi scappa e si fissa sul 13-17; Eccheli richiama i suoi e al rientro comincia la rimonta fino al 17 pari e poi 20 pari. E' un confronto serrato (22-22), ma ha la meglio ancora Milano (22-25).

Il tie break inizia ancora in equilibrio, alla distanza Piano e compagni si fanno sentire e dal 7-10 passano all'11-14, che diventa 11-15 con errore in battuta di casa.

Vero Volley Monza - Allianz Milano 2-3 (25-23, 25-23, 20-25, 23-25, 11-15)

Monza: Visic 3, Davyskiba 20, Beretta 10, Grozer 28, Maar 14, Galassi 5; Federici (L). Pirazzoli (L), Szwarc 0, Di Martino 0, Marttila 0. Ne. Mariani, Magliano, Pisoni (L). All. Eccheli.

Milano: Porro 0, Ebadipour 14, Loser 5, Patry 15, Ishikawa 15, Piano 8; Pesaresi (L). Lawrence 0, Vitelli 2, Bonacchi 0, Mergarejo Hernandez 18. Ne. Colombo (L). All. Piazza.