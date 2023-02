Superlega, Monza rimonta ma non basta: vince Padova

Domenica senza acuti per la Vero Volley Monza, che nel nono turno di ritorno di Superlega si fa superare dalla Pallavolo Padova al tie-break e spreca l’occasione di qualificarsi matematicamente, con due turni di anticipo, ai play off. Che i veneti siano ispirati lo si capisce dal primo parziale: con Takahashi e Gardini a fare la voce grossa in fase offensiva, ed i monzesi a faticare a trovare continuità dai nove metri e in attacco nonostante il rientro di Davyskiba, la squadra di Cuttini si porta sull’1-0. Eccheli inserisce Grozer per uno spento Szwarc ed i suoi, cresciuti nella correlazione muro-difesa e soprattutto in attacco (Maar in evidenza), mettono il turbo nelle fasi centrali di secondo e terzo parziale, chiudendoli entrambi 25-17. Il servizio della Vero Volley non riesce ad incidere però nel quarto gioco, dove a fare la voce grossa, dopo una prima parte a tinta blu, è nuovamente la squadra bianconera, con Takahashi (tra i migliori in campo) in battuta a mettere pressione ai lombardi, agevolando l’efficacia del muro. Petkovic inizia a scaldare il braccio, Monza non riesce a contenere con il muro a differenza degli ospiti che, con un super Volpato (6 muri personali, utili a valergli il premio MVP a fine match), chiudono il quarto parziale e si approcciano la quinto con entusiasmo. Verve e tanta determinazione sono le qualità fondamentali per Padova per chiudere in vantaggio al cambio di campo del tie-break e risolvere a proprio favore un confronto che avvicina l’obiettivo salvezza.

"Stasera è stata una partita un po’ strana. Siamo partiti scarichi, - ha detto Di Martino - prendendo un filotto di ace importante. Poi ci siamo ripresi, tornando a giocare il nostro gioco, ma alla fine siamo mancati nel momento più importante. Abbiamo sicuramente sprecato una occasione per scalare la classifica in chiave Play Off, ma ora dobbiamo rialzarci subito. Dopo questa sconfitta si riparte con grande determinazione e lavorando in palestra, consapevoli che ci aspettano due gare fondamentali: contro Modena in Emilia e Siena in casa".

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 2-3 (24-26, 25-17, 25-17, 20-25, 13-15)

Vero Volley Monza: Zimmermann 2, Davyskiba 13, Di Martino 7, Szwarc 2, Maar 20, Galassi 13, Grozer 14, Federici (L), Hernandez 0. N.E. Pirazzoli, Visic, Beretta, Magliano, Marttila. All. Eccheli.

Pallavolo Padova: Saitta 2, Gardini 15, Crosato 5, Petkovic 16, Takahashi 21, Volpato 9, Zenger (L), Guzzo 1, Zoppellari 0, Canella 0, Desmet 0, Asparuhov 1. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.