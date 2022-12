Superlega, Monza ko con Siena e "ciao" Coppa Italia"

Sfida senza punti e addio desiderio di giocarsi la Coppa Italia. La Vero Volley Monza torna dalla trasferta di Siena senza nessun punto all’attivo. I padroni di casa, caricati come avviene spesso dal cambio tecnico, si impongono 3-1 dopo una gara costellata da molti errori durata quasi due ore e mezzo. Sono stati i molti cambi a dare vigore ad una Siena che ha potuto contare su una panchina lunga, mentre Monza non è stata troppo generosa nei punti cruciali del set. Tre punti importanti in chiave salvezza per i toscani, mentre i monzesi rimangono al nono posto con tre punti di vantaggio sulla coppia composta da Padova e Taranto e dicono addio a un posto in Coppa Italia.

Eccheli schiera in avvio Zimmermann in regia e Grozer opposto, Galassi e Beretta centrali, Davyskiba e Maar schiacciatori con Federici libero. Pelillo, all’esordio sulla panchina di Siena, risponde con Finoli al palleggio e Pinali opposto, Ricci e Biglino al centro, Petric e Van Garderen di banda, Bonami libero. Un primo parziale con un andamento altalenante condizionato dai troppi errori dei monzesi che hanno regalato 12 punti agli avversari, Siena usa la panchina per la rimonta finale sul 26-24. Si torna in campo con Eccheli che ruota la formazione e Pelillo che conferma Raffaelli. Le due squadre si alternano al comando dei parziali con la Vero Volley Monza più concreta che chiude il parziale 22-25. Ancora molto equilibrio in campo con Zimmermann che si affida a Davyskiba in contrattacco e dall’altra parte risponde Finoli con Petric. I lombardi si portano avanti 12-16 ma subiscono il ritorno dei padroni di casa, ai vantaggi una palla viene assegnata con il video check a Siena che poi chiude 28-26. Nel quarto set Pelillo conferma Pereyra e Mazzone mentre Escheli sotto 7-2 prova prima la carta Marttila e poi quella di Szwarc, il finlandese con un ace riporta sotto i suoi sul 16-14, ma Petric allunga a muro 19-15 e la gara si chiude con Pereyra sul 25-21.

Emma Villas Aubay Siena – Vero Volley Monza 3-1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-21)

Emma Villas Aubay Siena: Petric 20, Biglino 8, Pinali 8, Van Garderen 1, Ricci 7, Finoli 3; Bonami (L), Raffaelli 7, Pinelli, Mazzone 5, Pereyra 12, Ngapeth, Pochini. N.e: Fontani. All. Pelillo

Vero Volley Monza: Beretta 5, Zimmermann 1, Davyskiba 16, Galassi 13, Grozer 14, Maar 14; Federici (L), Marttila 1, Szwarc 4, Pirazzoli (L). Ne: Visic, Magliano, Rossi. All. Eccheli