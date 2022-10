Superlega, per Monza è il terzo ko in tre giornate: rientro amaro da Taranto

Serata amara per la Vero Volley Monza che, nella terza giornata di andata della SuperLega Credem Banca 22-23, esce sconfitta 3-0 dal Pala Mazzola di Taranto, contro i padroni di casa della Gioella Prisma. Rimandata dunque la prima vittoria stagionale per la squadra di Massimo Eccheli, al secondo stop senza punti dopo quello rimediato contro Perugia nella prima giornata di andata.

Eppure dei convincenti break guidati da Grozer (anche oggi top scorer dei suoi, devastante con i suoi turni al servizio), avevano spinto la Vero Volley in vantaggio in un primo set cominciato in equilibrio, ma i lombardi hanno fatto fatica a sfruttarli, subendo il rientro prepotente dei pugliesi. Rosicchiato il vantaggio con Loeppky e Stefani (dal passivo di 11-8 al sorpasso 14-13), Taranto è salita gradualmente di entusiasmo, indirizzando la gara sui giusti binari quando nel finale, sempre di primo set, è riuscita a riacciuffare prima e sorpassare ancora una volta gli ospiti con Stefani, 23-22, chiudendo il parziale 25-23 grazie alla giocata di Loeppky e l’errore di Di Martino.

Dal secondo gioco in poi la gara è passata in mano alla squadra di Di Pinto, che ha poi sfruttato il mood positivo per spingere forte dai nove metri, attaccare con lucidità grazie alla precisa regia di Falaschi e difendere gli attacchi di Monza, con un ottimo Rizzo, nonostante i generosi tentativi di Grozer e Galassi. La reazione dei ragazzi di Eccheli non è arrivata neanche nel terzo set, con i pugliesi bravi pungere, anche con Antonov, provocando nervosismo in casa monzese (i 22 errori finali contro i 17 tarantini sono la dimostrazione della poca lucidità di Beretta e compagni). La squadra maschile ammiraglia del Consorzio però vuole archiviare prontamente questo stop, consapevole che tra una settimana, precisamente domenica 23 ottobre, alle ore 18.00, all’Arena di Monza arriverà Civitanova per la quarta giornata.

"Nel nostro campo eravamo spenti, non avevamo tanta energia. A tratti sembrava non avessimo voglia di stare in campo, - ha detto Galassi - cosa chiaramente non reale. E’ un momento difficile, un inizio di stagione difficile. Sappiamo che non sarà semplice recuperare e che davanti a noi, nonostante il campionato sia ancora lungo, non c’è molto tempo. Dobbiamo lavorare sulle cose che possiamo fare meglio per fare in modo che non accadano più prestazioni del genere. Rimpianti nel primo set? Ce ne sono anche nel secondo e nel terzo. Non siamo riusciti a fare cose che sappiamo fare, lasciando il pallino del gioco a Taranto, che è stata brava a capitalizzare le occasioni".

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 2, Loeppky 16, Larizza 8, Stefani 16, Antonov 8, Alletti 3, Rizzo (L), Cottarelli 0, Gargiulo 0, Andreopoulos 0. N.E. Pierri, Ekstrand, Lucconi. All. Di Pinto.

Vero Volley Monza: Visic 2, Davyskiba 9, Beretta 2, Grozer 16, Maar 7, Galassi 7, Szwarc 0, Di Martino 0, Federici (L), Marttila 0. N.E. Pisoni, Pirazzoli, Mariani, Magliano. All. Eccheli.