Superlega playoff, Monza fuori dalla corsa scudetto: passa Trento

Fuori a testa più che alto. Il Vero Volley Monza è la prima squadra qualificata ai quarti fuori dalla corsa playoff. Dopo tre gare combattute la formazione di Eccheli cede 3-1 a Trento e lascia così la corsa per l'ambito trofeo, ora sarà playoff quinto posto.

“Durante le gare dellasSerie i nostri avversari hanno saputo cambiare il proprio gioco, soprattutto trovando ritmo in difesa e a muro. Questo loro cambio è mancato a noi e se vogliamo fare ottime cose nei playoff quinto posto dobbiamo fare un check di squadra su come migliorare questo aspetto. La stagione infatti, - non è ancora finita, per questo dobbiamo analizzare ogni aspetto di questa partita per migliorarci. Ovviamente non siamo troppo contenti per questo finale ma guardiamo già al prossimo obiettivo”.

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 19-25)

Vero Volley Monza: Kreling 1, Davyskiba 11, Di Martino 1, Grozer 14, Maar 11, Galassi 2, Szwarc 0, Pirazzoli (L), Federici (L), Zimmermann 1, Marttila 1. N.E. Beretta, Magliano, Rossi. All. Eccheli.

Itas Trentino: Sbertoli 2, Lavia 11, Lisinac 5, Kaziyski 12, Michieletto 12, Podrascanin 5, Nelli 1, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.