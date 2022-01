Superlega, Monza cede in quattro set a Trento. Beretta: "Una partita per cercare prima di tutto noi stessi"

Niente punti per Monza. La formazione di Eccheli perde in casa 1-3 contro Trento e rimane così con 22 punti in settima posizione. “Più che una vittoria cercavamo noi stessi. Era da una po’ di partite che stavamo facendo fatica a entrare in gara, al di là dell’avversario. Dobbiamo ritrovare quello, - ha commentato Beretta - che eravamo mesi fa e oggi qualcosa di diverso lo abbiamo fatto vedere. Step by step, partendo dalla gara di mercoledì di Cev Cup, dovremo cercare di svoltare questo momento negativo. Cosa mi è piaciuto stasera? Il recuperare in alcuni frangenti di gara quando eravamo sotto. Se torniamo ad esprimere la nostra correlazione muro-difesa e ad essere più continui in ricezione, possiamo tornare a giocare come sappiamo”

Il primo set è all’insegna dell’equilibrio (6-5) e nessuna delle due squadre riesce a mettere la freccia in modo netto (12-13). E’ un procedere in modo alternato fino alla fine con Monza a siglare il 24-23 e a chiudere 25-23. Nel secondo set Trento cambia totalmente registro e Monza non trova reazione (5-9). Il set è praticamente chiuso sul 12-20 e il finale dice 13-25.

Parte ancora forte Trento (2-5), poi Monza ricuce e pareggia 8-8, Trento cerca sempre di correre avanti, ma Monza di nuovo impatta 14-14. Trento tocca ancora il +4 sul 17-21 e il terzo finale dice 21-25. Ha poca storia anche il quarto set: equilibrio fino al 5-5, Monza sta lì fino al 13-15, poi Trento domina di nuovo e vince 20-25.

Vero Volley: Katic 6, Beretta 5, Davyskiba 18, Dzavoronok 15, Galassi 9, Orduna, Federici (L);, Karyagin 2, Galliani, Gaggini (L), Grozdanov 1, Calligaro. N.e. Magliano e Grozer All. Massimo Eccheli.

Itas Trentino: Lavia 20, Kaziyski 17, Podrascanin 7, Sbertoli 6, Michieletto 18, Lisinac 7, Zenger (L); Pinali, Sperotto, Cavuto. N.e. D’Heer, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.