Superlega, Monza ko con Vibo. Grozer: “Non abbiamo avuto il giusto approccio”

Tre set e partita chiusa. Il Vero Volley Monza cede 0-3 contro Vibo Valentia, che co continua a risalire la classifica. “Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Vibo Valentia per come ha giocato e per come ha creduto fin dall’inizio nella vittoria, - ha commentato Grozer, autore di 12 punti - noi non abbiamo interpretato con il giusto approccio quella che in realtà era una gara tosta ed importante. Sono dispiaciuto perché abbiamo fatto grandi cose nelle ultime tre settimane. È una sconfitta che fa sicuramente male e dobbiamo subito cercare di dimenticarla guardando al futuro”.

Il primo allungo è di Monza (6-4); Vibo supera 8-6 ed è punto a punto. Vibo si porta sull’11-14, Grozer e Dzavonorok accorciano 14-15, è parità ancora 21-21, chiude Vido 23-25. Monza entra in campo con un altro piglio, sigla prima l’8-5 poi il 12-9. Sul 14-14 mette la freccia Vibo ed è punto a punto di nuovo fino al 23 pari e di nuovo ha la meglio Vibo 23-25. Monza non riesce a mettersi Vibo alle spalle (10-11); l’ace di Davyskiba vale il 15-12, ma Vibo si fa sotto15-14 e ha il controllo del match: dal 21-23 è 21-25.

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-3 (23-25, 23-25, 21-25)

Vero Volley Monza: Davyskiba 5, Beretta 3, Grozer 12, Dzavoronok 14, Galassi 12, Orduna; Federici (L). Grozdanov, Galliani, Katic 1. Ne. Karyagin, Calligaro, Gaggini (L). All. Eccheli.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Flavio 17, Nishida 15, Fromm 10, Candellaro 6, Saitta 2, Mauricio 4; Rizzo (L). Nicotra, Nelli. Ne. Condorelli (L), Gargiulo, Basic, Partenio. All. Baldovin.