Aumenta la capienza dei palazzetti e la Vero Volley Monza lancia la campagna abbonamenti

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge che aumenta l'apertura dei palazzetti al 60% della capienza totale, il Consorzio Vero Volley è lieto di comunicare l'apertura della campagna abbonamenti della stagione 2021/2022. Per non perdere nessuna partita delle due prime squadre monzesi, Vero Volley anche quest'anno offre ai propri tifosi la possibilità di scegliere un posto all'Arena di Monza!



QUANDO ABBONARSI

Oggi, lunedì 18 ottobre, si apre il periodo di prelazione dedicato ai vecchi abbonati. Fino a domenica 24 tutti i tifosi che la scorsa stagione hanno sottoscritto l'abbonamento hanno la possibilità di rinnovarlo per la stagione 2021/2022 a tariffe dedicate. L'abbonamento avrà validità dalla gara femminile contro Conegliano e dalla maschile contro Taranto - gare del weekend 30 e 31 ottobre. Da lunedì 25 ottobre a domenica 7 novembre la campagna abbonamenti sarà invece aperta a tutti i tifosi.



COME ABBONARSI

E' possibile abbonarsi online su vivaticket.com oppure presso la biglietteria dell'Arena di Monza il martedì (dalle 17.30 alle 19.30) e il giovedì (dalle 12.00 alle 14.00) con pagamenti con Bancomat o Carta di Credito. Per acquistare l'abbonamento sia per la squadra maschile sia per la squadra femminile è necessario effettuare due transazioni diverse.



LE PARTITE COMPRESE

L'abbonamento comprende tutte le gare di Regular Season, le Coppe Europee (Champions League per la squadra femminile e CEV Cup per la squadra maschile) e le gare di Coppa Italia. Non sono comprese nell'offerta eventuali semifinali, finali, final four e playoff di qualsiasi competizione.



I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI AL VERO VOLLEY CLUB

Sei iscritto al Vero Volley Club? Per te è riservato un prezzo esclusivo di acquisto, potrai infatti accedere al listino ridotto del tariffario. In più per ogni abbonamento acquistato riceverai un welcome pack a sorpresa regalato dai nostri sponsor! Per ogni singola iscrizione al Vero Volley Club è possibile acquistare fino a 3 abbonamenti.

Iscriviti al Vero Volley Club e approfitta dei numerosi vantaggi dedicati. Per info verovolleyclub@verovolley.com.



COME ACCEDERE AL LISTINO RIDOTTO VERO VOLLEY CLUB

Accedi al Vero Volley Club. Se non sei ancora registrato, iscriviti gratuitamente.

Nella sezione "il mio profilo" del Club, troverai il tuo codice Vivaticket.

Registrati e accedi su Vivaticket, seleziona il tipo di abbonamento ed inserisci il codice Vivaticket; questo ti garantisce la scontistica dedicata.



TARIFFE IN PRELAZIONE

Ecco di seguito le tariffe per chi potrà usufruire del periodo di prelazione. Il prezzario generale è consultabile nella sezione Biglietteria. Si ricorda che quest'anno non è previsto il rimborso dei ratei dovuto ad un eventuale annullamento delle manifestazione sportive per Covid-19.