Superlega, Monza preleva Maar dalla Top Volley Cisterna

Stephen Maar sarà un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Dotato di un braccio pesante in attacco, tanta qualità ed efficacia, sia a muro che in battuta, lo schiacciatore canadese classe 1994 impreziosisce il reparto della formazione rossoblù che sarà a disposizione di Massimo Eccheli per la prossima stagione.

"Monza è la situazione perfetta per un giocatore: ha un bel palazzetto, è una società solida e forte, è una bellissima città. Sono in Italia da sei anni e il Vero Volley mi ha sempre dato questa idea. Questo è uno dei motivi per cui quando mi è stata proposta questa possibilità la scelta è stata veloce, - ha detto l'atleta - la nostra squadra non è cambiata molto rispetto alla passata stagione, ma ha grandi qualità, oltre ad avere un ottimo coach. L’ambiente è sereno ma allo stesso tempo molto ambizioso ed io volevo farne parte. L’obiettivo è quello di dare il massimo, provando a qualificarci per la prossima Challenge Cup, cosa che abbiamo provato a fare a Cisterna la passata stagione. Un posto tra le prime quattro? Non è semplice ma neanche impossibile. Secondo me abbiamo tutte le carte in regola per puntarlo. Saluto la società, i tifosi: ci vediamo a Monza quando finisco il mondiale".

Maar si avvicina alla pallavolo durante il periodo scolastico, iniziando a giocare con la formazione della Bill Crothers SS. Concluse le scuole superiori entra a far parte della squadra di pallavolo maschile della McMaster, partecipando al CIS Championship dalla stagione 2012-13 fino a quella 2015-16. Nell’annata sportiva 2016-17 firma il suo primo contratto professionistico, approdando nella SuperLega italiana con la Kioene Padova. Dopo un ottimo anno, ricco di performance di livello, passa a Verona in quella 2017-2018 e a Milano nella 2018-2019. Vissuta una stagione in Russia con la Dinamo Mosca, nel 2019-2020, Maar fa ritorno in Italia in quella 2020-2021, sempre a Milano, dove conquista a fine stagione la CEV Challenge Cup. Nel 2021-22 si trasferisce alla Top Volley Cisterna, risultando tra i protagonisti della cavalcata dei laziali fino alla Finale dei Play-Off di Challenge Cup, persa contro Piacenza, dopo la vittoria in Semifinale proprio contro i monzesi.