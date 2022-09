Superlega, Marttila è un nuovo giocatore del Vero Volley Monza

Luka Marttila è il volto nuovo della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Il giovane atleta finlandese classe 2003, cresciuto in patria nel club del Kuortane, completa il reparto degli schiacciatori insieme a Maar, Davyskiba e Magliano, a disposizione del tecnico Massimo Eccheli per la prossima stagione di SuperLega Credem Banca.

Marttila si avvicina al volley fin da piccolo, iniziando a giocare nel ruolo di libero nelle giovanili della squadra della sua città, il Volley Ginepro Masku. Dopo aver vinto il premio come miglior libero della Nevza 2018 Under 17, con la rappresentativa della Finlandia, dall’annata sportiva 2018-2019 entra a far parte della prima squadra del Kuortane, nella seconda categoria finlandese. La sua crescita fisica, in termini di altezza, non solo lo ha portato a cambiare ruolo, diventando schiacciatore, ma soprattutto ad affermarsi come uno dei martelli più talentuosi nel suo paese con il club dell’Hurrikaani Loimaa. Grazie alle ottime performance fatte registrare nel corso dell’ultima annata sportiva, Marttila è stato inoltre nominato Rookie dell’anno 2022 in Finlandia. Al momento l’atleta finlandese è impegnato al campionato Europeo Under 20 con la rappresentativa del suo paese e arriverà in Brianza nella giornata di lunedì.

"Sono riconoscente per questa opportunità che mi è stata data. Non vedo l’ora di arrivare in Italia per disputare, - le sue prime parole - a mio parere, il campionato più bello del mondo. Sono pronto a dare il mio contributo per gli obiettivi della società. Ho sentito solo cose positive sul Vero Volley, sulla città di Monza e sui tifosi. La passata stagione ho anche guardato diverse gare e la Vero Volley Monza mi è sembrata una grande squadra. Voglio ringraziare per questo la mia famiglia, l’allenatore che mi ha cresciuto qui in Finlandia e il mio procuratore per aver contribuito a rendere questo possibile. Ciao inoltre a tutti i nostri tifosi: spero di vedervi numerosi alle nostre partite".