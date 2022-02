La Vero Volley Monza non passa a Novara, al Pala Igor termina 3-1 per le padrone di casa

Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-1 (20-25 25-17 25-14 25-21)

Igor Gorgonzola Novara: Chirichella 9, Hancock 6, Bosetti 12, Bonifacio 6, Karakurt 22, Daalderop 18, Fersino (L), D'odorico 1, Herbots. Non entrate: Imperiali (L), Costantini, Battistoni. All. Lavarini.

Vero Volley Monza: Davyskiba 5, Danesi 6, Stysiak 16, Gennari 15, Rettke 8, Orro 2, Parrocchiale (L), Van Hecke 7, Candi 2, Lazovic 1, Boldini. Non entrate: Negretti (L), Moretto, Zakchaiou. All. Gaspari.

Arbitri: Rossi, Canessa

Durata set: 28', 28', 23', 31'; Tot: 110'.

NOTE

Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 9, battute sbagliate 6, muri 10, errori 15, attacco 41%

Vero Volley Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 8, muri 10, errori 21, attacco 37%

Spettatori: 1100

Impianto: Pala Igor di Novara

MVP: Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)

NOVARA, 9 FEBBRAIO 2022 - La Vero Volley Monza interrompe la sua strisca di undici vittorie consecutive nella vivo Serie A1 femminile sul campo del Pala Igor di Novara. Nel recupero della quarta giornata di ritorno della stagione regolare, sono infatti le padrone di casa della Igor Gorgonzola a portarsi a casa la posta piena, in rimonta, grazie al successo per 3-1 sulle rosablù. La partenza folgorante di Danesi e compagne nel primo gioco, guidato dalla metà e fino alla fine con diversi break guidati da Stysiak, Rettke e Gennari, non viene confermata nel secondo, quando le novaresi alzano i giri del motore, soprattutto in fase offensiva, andando a pareggiare i conti. La Vero Volley perde brillantezza, fatica a trovare le giuste contromisure alla correlazione muro-difesa di Novara e soprattutto perde continuità in fase realizzativa, agevolando così la fuga della Igor Gorgonzola, con una scatenata Karakurt a timbrare il successo nel terzo e quarto parziale, più equilibrato ma alla lunga gestito e chiuso dalla formazione di Lavarini. Per le piemontesi anche una maggiore efficacia dai nove metri, con 9 ace messi a segno di cui 3 a testa dell'ex Hancock e della solita Karakurt, premiata a fine gara come MVP.

LE DICHIRAZIONI POST PARTITA

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Monza): "Siamo partite molto bene ma purtroppo alla lunga ci siamo perse. Non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco ed i nostri punti di forza. C'è del dispiacere, ora a caldo anche di più. Dovremo certamente analizzare ciò che non ha funzionato stasera, consapevoli che sabato ci aspetta un'altra sfida tosta contro Scandicci. Ogni gara del resto in questo momento è importante e forse questa sconfitta ci potrà servire come schiaffo per reagire e capire che ce la possiamo giocare contro tutte".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Coach Gaspari per l’inizio del match sceglie Orro in diagonale con Stysiak, al centro è confermata la coppia con Danesi e Rettke, mentre di banda giostrano Gennari e Davyskiba. Parrocchiale libero. Lavarini risponde con Hancock e Karakurt, Bosetti e Daalderop, Chirichella e Bonifacio con Fersino a giostrare da libero. In servizio per la prima palla del match va Davyskiba ed è l’attacco out di Bosetti a regalare il primo punto a Monza. L’equilibrio regna fino al 5-7 cui si arriva punto a punto fino al primo doppio vantaggio per Vero Volley, firmato da Davyskiba in parallela da posto 4. Si ritorna pari a quota 8, poi, è 10-8. Monza accelera e sale per il 10-12 con un break di quattro punti, che Lavarini interrompe chiamando il suo primo time-out. Il vantaggio di Vero Volley cresce a +4 sul 12-16, con Rettke sugli scudi. Il +6 arriva sul 13-19 con una doppietta di Stysiak: ace e attacco, prima del 13-20 firmato da un muro di Gennari. Il +8 è sul 14-22. Il primo set point per Monza arriva sul 17-24, ma Stysiak (nel set sono 7 i punti per lei) chiude solo quattro palloni dopo: 25-20 per la Vero Volley.

SECONDO SET

Il secondo parziale si apre subito con un’accelerazione delle padrone di casa, che vanno sul 2-0. La reazione di Monza è pronta e l’equilibrio torna sul 2-2, anche se Novara trova un nuovo strappo per il 4-2, che diventa 6-3 con l’ace di Karakurt. Il +3 dell’Igor sale fino al +5 (10-5), con Gaspari che ferma il gioco per il suo primo time-out. Entra Lazovic per Davyskiba e Danesi trova il primo tempo dell’11-6, prima del 12-7 firmato dalla stessa Lazovic cui segue il muro del 12-8 ancora di Danesi. L’Igor, però, continua a premere sull’acceleratore e risale fino al 16-9. Rettke in “C” per il 16-10, ma sul 17-10 (nastro di Stysiak al servizio), la panchina ospite interrompe il gioco per la seconda volta nel set. Sul 19-11 è +8 per Novara, con Monza che si riavvicina sul 20-14, poi, 21-16 (time-out di Lavarini). Entra anche Candi per il servizio ma non basta, sul 24-17 c’è il primo set point per le locali, con un attacco largo di Gennari che fissa il 25-17 per le padrone di casa. Top scorer del parziale è Karakurt, con 5 punti.

TERZO SET

Il primo vantaggio di Monza nel terzo set lo mette a segno Gennari, con un “monster block” (1-2), cui si somma il muro di Rettke per il +2 (1-3). La Vero Volley, dopo il passaggio a vuoto del parziale precedente, vuole ritrovarsi e lo dimostra con Lazovic che abbatte i led a bordo campo pur di cercare il recupero di un pallone “impossibile”. Novara, però, non lascia la presa, scatta sul 7-4 e una super-difesa di Parrocchiale non basta: per Monza è -4 (8-4). E’ ancora Gennari con un attacco e un ace a suonare di nuovo la carica: 8-6. Sul 10-6 entra Van Hecke per Stysiak, ma Novara aumenta ancora il gap: 13-7, poi, 15-8. Van Hecke con un muro a uno mette a segno il 16-10 sul tabellone, ma è un doppio ace delle locali con Karakurt a fare crescere nuovamente il vantaggio fino a 20-10. Il finale è ancora di marca Igor: 22-12 e 23-13, prima del primo set point sul 24-13, che annulla Candi in “due”. E’ Bosetti da posto 2, però, a chiudere il set: 25-14. L’attacco di Monza è al 30%, quello di Novara al 53%.

QUARTO SET

Gaspari prova a cambiare le carte in tavola e per il quarto set ripropone la sua squadra con Van Hecke in posto 2 e Stysiak di banda. L’inizio del parziale per Monza è promettente (3-5), ma Novara rimette sopra la testa sul 8-7 (che diventa 9-7 con l’ace dell’ex Hancock). Gennari (tre punti per lei all’inizio del parziale) tiene in linea le sue, ma le locali concedono poco spazio e ancora meno imprecisioni da sfruttare: è 12-8, con un altro ace (Bosetti). Stysiak va per il 13-11, il quarto punto personale di Van Hecke vale il 15-12 ma Monza deve sempre inseguire: 16-12. Il -1 (16-15) costringe Lavarini a chiamare un time-out, sul 19-16 è di nuovo +3 per Novara e, questa volta, è la panchina di Vero Volley a interrompere il gioco. Un’azione lunga e combattuta vale il 20-17, che diventa 21-18 su un videocheck che non conferma i dubbi di Gaspari. La progressione finale è questa: 22-19, 23-19 e 23-20 (con una magia di Orro), per arrivare al primo match point per Novara sul 24-20. Stysiak va lunga dai 9 metri e il match si chiude: 25-21, e 3-1 per le padrone di casa. Sono gli errori a condannare Vero Volley e a rimandare l’appuntamento con il successo per le ragazze di Monza.