Il Covid ferma la Vero Volley Monza: il match con Novara non si giocherà

Se è vero che la Champions e le altre competizioni europee non si fermano, lo stesso non si può dire della serie A1 femminile. Il Covid, malgrado la situazione generale inizi a migliorare, continua a falcidiare il campionato, tant'è che in occasione della giornata programmata per il prossimo weekend bisogna mettere a referto l'ennesimo rinvio: Igor Novara - Vero Volley Monza non si disputerà sabato prossimo. Il motivo è chiaro: tre sono le nuove positivitià accertate nel gruppo squadra piemontese e da regolamento è scattato automaticamente lo slittamento a data da destinarsi.

IL COMUNICATO - Questa la nota della Lega che ufficializza lo spostamento: "La Lega Pallavolo Femminile ha reso noto che la partita Igor Gorgonzola Novara–Vero Volley Monza, in programma sabato 29 gennaio al Pala Igor di Novara, e valida per la quarta giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22, è stata rinviata a data da destinarsi.

La scelta è arrivata dopo che sono stati rilevati alcuni casi di positività al Covid-19 tra le fila della squadra piemontese".