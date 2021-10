Sunday night all'Arena per la Vero Volley Monza: arriva la Igor Gorgonzola Novara

Tre giorni dopo la bella vittoria di Bergamo, la Vero Volley Monza di Marco Gaspari torna in campo. Dopodomani, domenica 24 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena), sul taraflex dell'Arena di Monza, le monzesi sfideranno la Igor Gorgonzola Novara (ACQUISTA IL BIGLIETTO QUI) nel posticipo della quarta giornata di andata della Serie A1 femminile 2021-2022.



Dopo i successi ottenuti su Chieri 3-1 e Bergamo 3-0, la Vero Volley punta al tris contro una delle squadre meglio organizzate del campionato. A parte lo scivolone contro Busto Arsizio all'esordio, Danesi e compagne hanno dimostrato di saper esprimere una pallavolo di altissimo livello, potendo contare su una correlazione muro-difesa solida, agevolata da un servizio efficace, e un attacco continuo. Caccia ai tre punti dunque per le rosablù, animate sia dalla voglia di presentarsi ai prossimi due appuntamenti in calendario, contro Conegliano in casa il 30 ottobre e contro Scandicci in Toscana il 7 novembre, con il morale alto che di vendicare la sconfitta subita dalle piemontesi la passata stagione in Semifinale Scudetto.



Per Novara l'obiettivo è il medesimo. La squadra di Lavarini, però, arriva al match contro Monza con uno stato d'animo differente, avendo subito una sconfitta sul campo di Conegliano in tre set. Guadagnati sei punti nelle prime due gare, vinte entrambe per 3-0 contro Firenze e Casalmaggiore, Chirichella e compagne vogliono riscattarsi e tornare a correre per non perdere contatto con la capolista.



ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici HANCOCK, BATTISTONI

Centrali CHIRICHELLA, BONIFACIO, WASHINGTON, COSTANTINI

Schiacciatrici HERBOTS, MONTIBELLER, BOSETTI, D'ODORICO, DAALDEROP, KARAKURT

Liberi FERSINO, IMPERIALI

Allenatore LAVARINI



PRECEDENTI

13, tutti in Serie A1 (6 successi Monza, 7 successi Novara)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (Gara 2 Semifinale Scudetto Serie A1 femminile 2020-2021) – 10 aprile 2021 – Arena di Monza.



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Novara nel 2012-2013 (Serie A2)

PER NOVARA

Micha Hancock, a Monza dal 2017 al 2019



CURIOSITA’

Le due squadre si sono già incontrate nel pre-campionato: vittoria Monza per 3-2 in Piemonte al Trofeo Banco BPM.

Monza-Novara è stata una delle semifinali Scudetto della passata stagione: vittoria delle novaresi in due gare.

Entrambe le squadre rappresentano l'Italia nella CEV Champions League 2022.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Sarà una partita molto importante, come tutte del resto. Non c'è tempo di fare festa dopo una vittoria, bensì analizzare le cose che sono andate bene e quelle che non hanno funzionato. La squadra deve trovare e mantenere continuità per questo trittico di partite di alto livello che ci aspetta. Sappiamo che Novara viene da una sconfitta a Conegliano, quindi avrà voglia di rivalsa. Anche noi però ce l'abbiamo dopo aver perso l'ultima Semifinale Scudetto contro di loro. Dovremo essere ordinati, soprattutto in ricezione, sfruttando la nostra fase di break-point. Si giocherà sull'equilibrio e sulla pazienza in alcuni momenti di gara. Dovremo giocare set per set, una palla alla volta, per cercare di arrivare all'obiettivo".



SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

4a giornata di andata (diretta Volleyballworld.tv)

Sabato 23 ottobre, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Bosca S.Bernardo Cuneo

Sabato 23 ottobre, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Acqua&Sapone Roma Volley Club

Domenica 24 ottobre, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci - Delta Despar Trentino

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

Volley Bergamo 1991 - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Domenica 24 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

VERO VOLLEY MONZA - Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Unet E-Work Busto Arsizio 9; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 9; Igor Gorgonzola Novara 6; Vero Volley Monza 6; Savino Del Bene Scandicci 6; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 6; Il Bisonte Firenze 6; Delta Despar Trentino 4; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 2; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0; Volley Bergamo 1991 0.