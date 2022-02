La Vero Volley Monza ospita Roma all'Arena di Monza

La Vero Volley Monza torna in campo nella vivo Serie A1 femminile 21-22. Dopodomani, domenica 20 febbraio, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), le monzesi ospitano, all'Arena di Monza, l'Acqua & Sapone Roma Volley Club per la settima giornata di ritorno della stagione regolare.

Reduce dai rotondi 3-0 firmati contro Scandicci in regular season sabato e contro Salo in Finlandia martedì, la Vero Volley vuole tenere alta la dose di entusiasmo e serenità, consapevole inoltre di essere tra le otto squadre top a livello continentale grazie alla fresca qualificazione ai quarti di finale della CEV Champions League 2022 (nei sorteggi di oggi delle ore 13.00 in Lussemburgo, le rosablù hanno pescato Conegliano). Prime anche in classifica in campionato, a pari punti con Scandicci che ha una gara in più, Danesi e compagne cercheranno di bissare il successo contro le laziali dell'andata, superate in tre set al Pala Eur con una scatenata Van Hecke. Continuare a correre per evitare che le inseguitrici, nonostante abbiano alcune gare da recuperare, accorcino il gap: ecco l'obiettivo di Monza, attesa la prossima settimana dalle insidiose trasferte di Chieri, mercoledì, e Casalmaggiore, sabato.

Roma arriva in Lombardia con l'obiettivo di vincere la terza partita consecutiva dopo quella casalinga contro Chieri per 3-1 e quella esterna contro Firenze al tie-break. La formazione laziale, guidata da Andrea Mafrici, subentrato ad inizio febbraio a Stefano Saja, è in un ottimo momento di fiducia e punta, alla prima stagione nella massima serie, ad una salvezza serena. Rispetto al match giocato nella Capitale il 14 novembre, l'Acqua & Sapone potrà contare sulla qualità del suo ultimo innesto, la schiacciatrice bulgara Rabadzhieva, arrivata a metà gennaio.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

Palleggiatrici AVENIA, BUGG

Centrali TRNKOVA, CECCONELLO, REBORA

Schiacciatrici RABADZHIEVA, STIGROT, PAMIO, KLIMETS, ARCIPRETE, DECORTES

Liberi BUCCI, VENTURI

Allenatore MAFRICI

PRECEDENTI

1, in Serie A1 (1 successo Monza)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Vero Volley Monza 0-3 (7a giornata di andata vivo Serie A1 femminile 21-22, 14 novembre 2021 – Palazzetto dello Sport di Roma).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Beatrice Negretti, a Roma nel 2018-2019 (A2)

PER ROMA

Nessuna

CURIOSITA'

Quello di domenica è il derby dei fratelli Contrario: Danilo è lo scoutman di Monza, Alessio è invece quello di Roma.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Innanzitutto contro Roma sarà importante tenere alta la concentrazione. Loro non verranno qui per subirci, bensì per aggredire la gara dopo due risultati favorevoli ottenuti. Siamo contenti di essere ai quarti di finale della CEV Champions League ma come sempre dobbiamo mettere da parte tutte le cose buone che abbiamo fatto e continuare a spingere. Dopo la gara di domenica ci saranno altri appuntamenti ravvicinati e impegnativi, contro Chieri e Casalmaggiore, e noi dobbiamo alzare il livello di gioco se vogliamo dare continuità al buon momento".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

7a giornata di ritorno

Sabato 19 febbraio ore 18:30 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci

Sabato 19 febbraio ore 20:45 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Delta Despar Trentino

Domenica 20 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Vero Volley Monza – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991

Domenica 20 febbraio ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Savino Del Bene Scandicci 43 (15-4); Vero Volley Monza 43 (14-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 40 (14-2); Unet E-Work Busto Arsizio 38 (12-7); Igor Gorgonzola Novara 37 (13-2); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-10); Il Bisonte Firenze 23 (8-8); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 15 (5-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-16).

*Punti (Vinte-Perse)