Sunday all'Arena per la Vero Volley Monza: c'è Vallefoglia

Secondo match consecutivo all'Arena di Monza per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, attesa domani, domenica 27 marzo, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), dalla sfida contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22.

Reduce dalla bella vittoria per 3-0 contro Perugia di domenica scorsa, le monzesi, terze della classe, vogliono continuare a macinare punti e vittorie per non commettere ulteriori passi falsi in questo finale di stagione regolare e provare a migliorare la loro posizione in graduatoria. Impresa certamente non semplice, visto che a parte gli avversari che si troveranno di fronte, dopo il confrono con le marchigiane ci sarà la trasferta di Trento, Danesi e compagne hanno tre punti in meno della seconda Conegliano e della prima Novara, che però deve ancora recuperare un match. La Vero Volley non vuole comunque concentrarsi sui calcoli, bensì impegnarsi a replicare il gioco divertente ed efficace visto contro le perugine, interpretato con precisione da una super Lise Van Hecke (MVP della sfida) e da una solida Danesi tra attacco e muro. Tra le note positive della serata, oltre all'ottima performance di Larson e Davyskiba in attacco, contro Perugia c'è stata la prestazione positiva di Orro in regia e di Parrocchiale in difesa. All'andata contro Vallefoglia, le rosablù espugnarono l'ostico campo di Urbino con un rotondo 3-0, potendo contare sulla "solita", solida prestazione di Van Hecke e sui muri di Zakchaiou e Danesi, oltre alle giocate di Lazovic e Davyskiba.

Monza ripartirà quindi da queste certezze, consapevole che la squadra di Bonafede non vorrà certo presentarsi in Brianza con il ruolo di sparring partner. La Megabox Ondulati del Savio, nonostante il pesante infortunio di Kosheleva (per lei stagione finita dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match contro Conegliano, in cui le marchigiane hanno conquistato un punto), ha saputo battere Scandicci in Toscana al tie-break lo scorso weekend. Prima dello stop della sua bomber, la formazione pesarese aveva vinto in tre set contro Trento e Casalmaggiore, incappando poi in quattro sconfitte consecutive contro Conegliano al tie-break, appunto, Firenze, Perugia e Novara.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

Palleggiatrici SCOLA, BERASI, ALANKO

Centrali JACK-SIDAL, MANCINI, BOTEZAT, TONELLO

Schiacciatrici CARCACES, BJELICA, KOSHELEVA, NEWCOMBE, KOSAREVA

Liberi FIORI, CECCHETTO

Allenatore BONAFEDE



PRECEDENTI

1, con una vittoria di Monza

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia - Vero Volley Monza 0-3 (12a giornata di andata vivo Serie A1 femminile 21-22, 18 dicembre 2021, Palazzetto dello Sport Carneroli di Urbino)



LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA'

Secondo confronto in assoluto tra le due formazioni

Kosheleva, schiacciatrice di Vallefoglia, la passata stagione ha affrontato, con la maglia del Galatasaray Istanbul, le monzesi nella doppia finale di CEV Cup, vinta dalle rosablù (doppia vittoria 3-0 per le italiane) ma non sarà in campo perché infortunata.

Rispetto al match di andata, Monza potrà contare su due giocatrici in più, le americane Larson e Rettke, Vallefoglia sulla palleggiatrice finlandese Alanko

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Vallefoglia è un avversario con un roster molto importante. Hanno perso una giocatrice di qualità ed esperienza internazionale come Kosheleva, ma possono comunque contare su atlete talentuose. Non sarà un confronto semplice, visto che hanno battuto poco tempo fa Scandicci. Da parte nostra vogliamo continuare a crescere in vista dei Play Off Scudetto, giocando una gara ordinata e attenta. L'obiettivo è infatti chiudere la stagione regolare con due vittorie e prepararci al meglio per il rush finale".

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

12a giornata di ritorno

Sabato 26 marzo ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 27 marzo ore 17:00 (VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio - Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Vero Volley Monza - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze - Volley Bergamo 1991

Domenica 27 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci

CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 60 (21-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 60 (21-3); Vero Volley Monza 57 (18-6); Savino Del Bene Scandicci 51 (18-6); Unet E-Work Busto Arsizio 49 (16-8); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-11); Il Bisonte Firenze 35 (12-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 33 (11-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7-16); Volley Bergamo 1991 20 (7-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-18); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-17); Delta Despar Trentino 16 (4-20).

*Punti (Vinte-Perse)