Vero Volley Monza, parlano i protagonisti di gara 4

Un vero peccato. Sembrava che la Vero Volley Monza potesse riuscire a trascinare la finale verso gara 5, invece la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si è rivelata ancora una volta più brava e ha conquistato il suo quinto tricolore, il quarto consecutivo. Ovvio che in casa rossoblù ci sia un po' di comprensibile delusione, ma anche orgoglio per la crescita evidenziata nell'arco di tutta la stagione nonchè la consapevolezza che il futuro può giocare a favore di questa squadra.

Ne è convinta in primis la presidente Alessandra Marzari: "Avevamo come obiettivo arrivare alla Finale Scudetto e l'abbiamo raggiunto. Sono contentissima di queste due gare in casa che sono state straordinarie. Per noi fare sold-out non è facilissimo quindi sono molto soddisfatta dell'atmosfera e della risposta del pubblico. Il risultato? Tutto quello che succede per me è utile. Lottare, combattere, poi perdere e capire come si fa a vincere. Per me è stata una stagione perfetta, perché le ragazze hanno fatto tutto quelle che gli era stato chiesto. Cosa mi porterò nel cuore di questa squadra? La tenacia. Le ragazze l'hanno imparata dal loro presidente".

Riconosce i meriti dell'avversario coach Marco Gaspari: "Complimenti a Conegliano, non solo per lo Scudetto ma per come è rimasta sul pezzo in Gara 3 e Gara 4 dopo che Monza aveva iniziato ad infonderle qualche dubbio. Io sono orgoglioso delle mie ragazze, che escono dal campo avendo dato il 110% e con pochi rammarichi. Per due set ai 15 si potevano invertire le cose, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Faccio i complimenti allo staff, alle ragazze, alla società che ha messo in piedi tutto questo. Ci abbiamo provato fino all'ultimo ma sono state più brave loro".

Infine la più delusa, la schiacciatrice belga Lise Van Hecke: "Non credo che perdere così faccia meno male. E' stata tosta, abbiamo lottato e mi spiace per il quinto set. Meritavamo di andare a Gara 5 e regalare a questo pubblico altre emozioni. Abbiamo avuto alti e bassi durante la stagione, ma abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra coesa, forte, generosa e che è arrivata in finale con merito. Faccio però i complimenti a Conegliano per la vittoria finale".