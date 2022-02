Champions, la Vero Volley Monza passa ai quarti di finale

La speranza era viva nella mente di tutto l'ambiente e, dopo il facile successo di Salo, che ha chiuso la fase a gironi della Champions, si è tramutata in realtà. La Vero Volley Monza è approdata ai quarti di finale e questo è già di per sè un risultato straordinario visto che era alla prima partecipazione nella massima competizione europea per squadre di club.

Le rosablù, che hanno totalizzato in totale 12 punti per effetto delle due sconfitte contro le campionesse mondiali del VakifBank e delle quattro vittorie nelle altre partite, hanno potuto festeggiare qualche ora dopo il fischio finale il passaggio del turno. I risultati che si sono rivelati determinanti a tal fine sono stati le vittorie dell'Imoco Volley sul Chemik Police e della Dinamo Mosca contro la Igor Novara al Pala Igor. Il tutto a chiara testimonianza delle difficoltà che questo torneo nasconde.

Venerdì inoltre si conoscerà la rivale di Orro e compagne in occasione del sorteggio che si terrà alle ore 13 in Lussemburgo: le quattro teste di serie saranno A. Carraro Imoco Conegliano, Dinamo Mosca, Fenerbahce Istanbul e VakifBank Istanbul. La peggiore prima è la Developres Resovia, le migliori seconde Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Kazan e Vero Volley Monza.

Impossibile un nuovo incrocio con il VakifBank, già incontrato nella fase a gironi, per le monzesi si prospetta un accoppiamento impegnativo dato che incontreranno di sicuro una delle teste di serie. Non resta che attendere.