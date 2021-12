Serie A1 femminile, la Vero Volley Monza passa anche a Perugia

Il pubblico del PalaBarton sognava la doppietta nello spazio di ventiquattro ore dopo il successo degli uomini, ma la squadra guidata da Marco Gaspari l'ha riportato rapidamente sulla terra. Tre a uno è il risultato con cui le rosablú si sono imposte nel posticipo dell'undicesima giornata (30-28, 17-25, 26-28, 14-25) soffrendo il giusto ma sciorinando la propria forza nei momenti decisivi; i tre punti che ne derivano consentono loro di restare ben ancorate al terzo posto dietro le battistrada Novara e Conegliano. Il periodo positivo dunque prosegue dopo la vittoria in Champions di metà settimana contro Mulhouse a testimonianza di una solidità che continua ad emergere gara dopo gara.

LE CIFRE - Perugia se l'è giocata, ma alla fine le differenze sono sotto gli occhi di tutti. Le lombarde hanno vinto la sfida soprattutto a muro, prevalendo 14 a 8. La ricezione, un po' incerta all'inizio, è stata tarata bene (59% vs 43%). Le padrone di casa si sono avvicinate invece al servizio (4 vs 6) e in attacco (42% vs 35%) sbagliando meno però (12 errori a 13). Alessia Orro, 22 punti di cui 2 in battuta e 1 a muro con il 66% di efficacia in fase offensiva, è risultata la migliore in campo.

LA GARA - Gaspari può schierare la formazione tipo mentre sull'altro fronte Irma Sirressi non ce la fa; il libero scelto da Cristofani è Claudia Provaroni. L'inizio vede un continuo botta e risposta tra le due squadre e successivamente da qualche errore in attacco di troppo. Ne commette di più Monza, soprattutto con Van Hecke (8-5). Ben presto però il potenziale monzese esce fuori e Stysiak rimedia subito (9-9). Perugia però ha il merito di non mollare l'osso e riesce a controbattere a tutte le iniziative avversarie, fino a quando Van Hecke non trova il 22-24. Le due palle set vengono però annullate con l'errore di Candi che significa vantaggi (24-24). Palpitanti gli attimi di gioco: l'ace di Diop consente alle magliette nere di vincere il primo set.

Monza inizia ad alzare i ritmi e la ricezione perugina fatica a contenere Magdalena Stysiak (1-4). La reazione delle Black Angels porta la firma di Diouf, che stoppa a muro Van Hecke (8-9). Fuoco di paglia perché le brianzoli riescono ad esprimere tutto il loro potenziale riprendendo a martellare sempre con Stysiak e Orro (9-14). Non c'è più margine di recupero e chiude un muro dell'opposto polacco ai danni di Diouf per un chiaro 17-25.

Inerzia a favore delle rosablú anche in avvio di quarto set: Zakcaiou e Van Hecke mettono giù palloni pesanti (3-7). L'ace di Danesi sembra indirizzare il gioco (12-16) ma Perugia, nonostante debba fare a meno temporaneamente di Anastasia Guerra per un problema al ginocchio poi risolto in corso d'opera, ci mette l'orgoglio con Havelkova e Melandri (17-18). La neo entrata Melli si fa trovare subito pronta è sigla un importante vantaggio (22-21). Le magliette nere hanno il match point (26-25), ma Havelkova prima e Diouf poi sprecano. Monza può operare così il sorpasso (26-28).

Le ragazze di Gaspari vogliono chiudere senza rischiare code spiacevoli: il turno al servizio di Orro scava subito un solco importante (1-5). Perugia, evidentemente demoralizzata, scompare letteralmente dal campo e lo svantaggio aumenta a livelli esponenziali. Zakcaiou regala dieci palle set: il mani out di Lazovic pone fine alle ostilità e consente alle brianzoli di incamerare altri tre punti di grande spessore.