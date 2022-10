Serie A1 femminile, Vero Volley Monza: una generosa prestazione non basta, la semifinale di Chiavenna la vince Novara al quinto

Vero Volley Monza - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (23-25, 16-25, 25-21, 25-21, 11-15)

Vero Volley Monza: Pagliuca 3, Rettke 17, Camera 2, Davyskiba 23, Folie 11, Candi 10; Parrocchiale (L). Badini, Begic, Negretti, Bizzotto. Ne. Diana. All. Gaspari

Igor Gorgonzola Novara: Adams 11, Moroni 3, Carcaces 16, Varela 10, Battistoni 2; Bresciani (L). Bosso 2, Vighetto 1, Giovannini 3, Brezza. Ne. Berra, Cantoni. All. Baraldi

NOTE

Durata set: 26', 21', 26', 28', 16'. Tot. 1h57'

Vero Volley Monza: battute vincenti 11, battute sbagliate 7, muri 8, errori 34, attacco 32%

Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 11, battute sbagliate 15, muri 6, errori 34, attacco 32%



CHIAVENNA, 1 OTTOBRE 2022 – Grintosa Vero Volley, al Palamaloggia di Chiavenna, nel primo, "vero" test match della stagione 2022-2023. Contro la Igor Gorgonzola Novara non arriva un sorriso, ma la squadra di Gaspari, con ben sei titolari assenti (cinque in campo al Mondiale femminile), esce dal campo consapevole di aver fatto un ulteriore passo avanti nel processo di crescita in vista della stagione regolare di Serie A1, al via il 23 ottobre contro Pinerolo, all'Arena di Monza. Cinque set di grande intensità e quasi due ore di gioco divertono i presenti della seconda semifinale della 7a edizione del Quadrangolare Brisaola Panzeri di Chiavenna, dove nella prima sfida Scandicci ha superato Busto Arsizio al termine di un altro tie-break. Con Davyskiba e Rettke estrememante ispirate in fase offensiva, la formazione lombarda è bravissima a risalire dopo aver perso i primi due set, complice le fughe novaresi nella fase finale del primo set, con Bosso, Ituma e Carcaces a scavare il break del 25-23, e nella metà del secondo, ancora con Ituma e Adams a fare la voce grossa. Le rosa però tirano fuori le unghie, approcciano bene il terzo gioco e risalgono con il duo Folie-Davyskiba (10-6), strappando in maniera decisa, con un turno dai nove metri di Rettke (3 ace consecutivi) e ancora Folie-Davyskiba, il ritorno in gara (25-21). Anche la quarta frazione è in mano monzese, grazie anche alla ricezione di Begic, ai servizi di Candi (15-10) e Davyskiba (20-18), e alle giocate di Rettke, che consolida il vantaggio (17-13) e regala il tie-break (25-21). L'equilbrio regna fino al 10-10, momento in cui il vantaggio lo conquista la Vero Volley con Pagliuca (10-9). Due accelerazioni di Giovannini regalano però il controsorpasso alle novaresi, che non calano e chiudono set, 15-11 e gara 3-2. Domani monzesi in campo contro Busto Arsizio per il bronzo alle ore 15.30.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

7° Trofeo Bresaole D'Autore Panzeri | Edizione 2022

SEMIFINALI

Sabato 1 ottobre, ore 17.00

E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci 2-3

Ore 20.30

Vero Volley - Igor Gorgonzola Novara 2-3

FINALI

Ore 15.30

Vero Volley - E-.Work Busto Arsizio

A seguire

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci