Superlega partono i playoff: Monza a tu per tu con Trento

Si parte in trasferta perchè così vuole il piazzamento in classifica. Il Vero Volley Monza inizia il cammino verso lo scudetto affrontando ai quarti di finale il Trentino Volley. La formazione di coach Eccheli avrà a disposizione le cinque gare per fare lo sgambetto a chi ha chiuso al secondo posto in classifica.

Si inizia fra le mura di casa: a Trento domenica 19 alle 18, a Monza mercoledì 22 alle 20.30, di nuovo a Trento domenica 26 (orario da definire in base alla diretta di RaiSport), eventuali gare 4 e 5 a Monza il 2 aprile alle 18 e sabato 8 o lunedì 10 a Trento in base alla programmazione di RaiSport. Chi perde rientra nel girone dei playoff quinto posto insieme alle altre tre escluse dai quarti e alla vincente del quadrangolare preliminare fra Padova, Cisterna e Taranto.