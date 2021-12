Vero Volley Monza, positiva al Coronavirus un'atleta della prima squadra femminile

L'ombra del Covid, dopo un periodo di calma piatta, torna ad affacciarsi anche nella serie A1 femminile di pallavolo. La Vero Volley Monza ha comunicato questo pomeriggio la positività di una delle sue giocatrici (omettendone l'identità per motivi di privacy) nel corso del giro di tamponi antigenici effettuati ieri. L'atleta è stata subito posta in isolamento fiduciario e non è partita, al pari del resto della squadra, per Urbino, dove è in programma domani alle 17 il match con Vallefoglia, che per ora non sembra particolarmente a rischio. La nuova tornata di test prevista per domani mattina farà ulteriore chiarezza.

Ma ecco di seguito la nota della società che riceviamo e pubblichiamo:

"Il Consorzio Vero Volley comunica che un'atleta della prima squadra femminile è risultata positiva ad un tampone antigenico effettuato nella giornata di giovedì. La giocatrice, completamente asintomatica e posta prontamente in isolamento domiciliare, ha effettuato un ulteriore tampone molecolare sempre nella giornata di ieri.

Pur essendo risultati negativi, tutto il gruppo squadra e lo staff sono stati sottoposti ad un ulteriore tampone molecolare, sempre ieri, risultato anch’esso negativo. Di conseguenza, in accordo con la autorità mediche della Lega Volley Femminile, la squadra è partita per Urbino, dove affronterà Vallefoglia e, prima dell’allenamento mattutino di domani, effettuerà anche un altro test".