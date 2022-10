Volley A1 femminile, la Vero Volley impegnata al Mimmo Fusco con una Stysiak in più

Ultimo appuntamento pre campionato per la Vero Volley femminile di Marco Gaspari, reduce dal terzo posto rimediato al “Torneo Città di Conegliano” lo scorso weekend e pronta a tuffarsi in un altro quadrangolare, il “Torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia”, in scena il 19 e 20 ottobre alla E-Work Arena di Busto Arsizio. Oltre alle padrone della E-Work Busto Arsizio e alla squadra di A2 della Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, ci sarà anche la pari categoria Volley Bergamo, avversario della Vero Volley proprio domani, mercoledì 19 ottobre, alle ore 16.00, nella prima Semifinale (si gioca al meglio dei tre set, come la finale per il bronzo, mentre quella per l’oro è al meglio dei cinque set).



Rientrata dal Mondiale anche Magdalena Stysiak, al lavoro da oggi con il gruppo rosa, le lombarde aspettano ora di abbracciare Alessia Orro, Myriam Sylla e Jovana Stevanovic, quest’ultima sicuramente assente per la due giorni bustocca. Il “Torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia”, che la Vero Volley ha vinto nell’edizione 2018 e 2019, è un evento benefico, in memoria del giornalista Rai Sport Mimmo Fusco, che ogni anno regala borse di studio a studentesse-pallavoliste meritevoli in classe ed in palestra ed appartenenti a famiglie particolarmente poco abbienti.



Come di consueto la manifestazione verrà trasmessa dai Rai Sport HD con telecronaca diretta delle due giornate.

Sempre su Rai Sport HD e in ambedue le giornate, dopo il TG Sportivo delle 23,45 andrà in onda una sintesi delle partite della giornata.

IL PROGRAMMA DELLA XXVIII^ EDIZIONE DEL MIMMO FUSCO:

Mercoledì 19 Ottobre

ore 16.00

Vero Volley – Volley Bergamo

a seguire

e-Work Busto Arsizio – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Giovedì 20 Ottobre

ore 15.00

Finale 3°/4° posto

a seguire

Finale



BIGLIETTI:

Prezzo a giornata: 5 euro (posto unico) in vendita alle casse della e-work arena e in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/