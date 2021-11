Volley, Monza si arrende in tre set alla Lube e condivide con lei la vetta

Due anticipi di 11esima giornata che ridisegnano per qualche giorno la classifica. Il Vero Volley Monza perde 0-3 (21-25; 17-25; 16-25) contro la Lube Civitanova e si trova a condividere con lei la vetta e non solo, a quota 13 punti capolista anche il Trentino Volley che batte 0-3 il fanalino Ravenna.

Per la formazione lombarda è stata una partita combattuta nel primo set, molto meno negli altri due. L’avvio è equilibrato (5-5), la Lube mette testa avanti con due ace di Lucarelli (11-13) e crea il primo divario (14-18). Sul 15-20 è time out per casa, la musica però non cambia, anche se sul 19-24 Monza è brava a cancellare tre palle set e finisce 21-25. Le altre due frazioni hanno poca storia, Civitanova sta lì fino al 5-5 poi prende il controllo e addirittura nel terzo set si presenta in campo con un sonoro 1-10 che di fatto pre annuncia quello che sarà il risultato.

“È stata una partita difficile fin dall’inizio. Lo sapevamo che la Lube è una grandissima squadra, - dice Gianluca Galassi - abbiamo studiato, ci siamo preparati bene, ma loro hanno approcciato il match con determinazione, creandoci problemi fin da subito. È stata sempre una gara in salita per noi e il risultato lo mette in evidenza: chapeau quindi a loro per come hanno giocato. Noi dobbiamo subito resettare, dobbiamo pensare al futuro e a quello che ci aspetta già domenica, ovvero un’altra trasferta difficile a Trento. Questa gara deve servirci da lezione, perché nel campionato italiano ogni sfida è difficilissima. Se vogliamo stare al top non possiamo permetterci di giocare a mezza velocità”.