Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza superata da Bergamo nella Semifinale del "Torneo Città di Conegliano"

Vero Volley Monza - Volley Bergamo 1-3 (15-25, 25-19, 18-25, 16-25)

Vero Volley Monza: Davyskiba 14, Folie 11, Thompson 7, Pagliuca 8, Rettke 7, Camera 1; Parrocchiale (L). Martin 3, Badini, Begic, Negretti (L), Candi 1. Ne. Diana. All. Gaspari

Volley Bergamo: May 18, Bovo 5, Da Silva 18, Cagnin 12, Stufi 5, Gennari 7; Cecchetto (L). Butigan. Ne. Partenio, Cicola (L), Turlà, Frosini, Lanier. All. Micoli

Arbitri: Lot, Sessolo

NOTE

Durata set: 21', 24', 23'. Tot. 1h31'

Vero Volley Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 12, muri 6, errori 29, attacco 37%

Volley Bergamo: battute vincenti 10, battute sbagliate 8, muri 8, errori 22, attacco 46%



CONEGLIANO (TV), 14 OTTOBRE 2022 – Un ottimo secondo set non basta alla Vero Volley femminile per sprintare con decisione verso la finale del "Torneo Città di Conegliano". Ad accedere all'ultimo atto dell'evento che vede tra le altre partecipanti le padrone di casa dell'Imoco Volley e le francesi del Paris Saint Cloud, ora in campo alla Zoppas Arena di Conegliano nella seconda semifinale, passa la Volley Bergamo, capace di imporsi per 3-1. Ancora senza Orro, Sylla, Stevanovic e Stysiak, le ragazze della Vero Volley si fanno trascinare da un'ottima Davyskiba (top scorer delle sue con 14 punti e 1 muro) per risalire dopo aver perso il primo gioco, ma faticano ad impattare bene nel terzo e quarto, dove le avversarie creano dei buoni break nel prologo con le giocate di May e Da Silva (18 punti a testa). Tra le note positive della serata delle rosa, oltre alla buona prestazione a muro di Folie e Rettke (2 muri a testa dei 6 finali di squadra), il buon ingresso in campo delle ultime arrivate Jordan Thompson e Pauline Martin, che si sono date il cambio nel terzo parziale. Per la squadra del Consorzio, che domani scenderà in campo nella finale per il bronzo alle ore 16.00, buona prestazione anche della giovane Pagliuca, partita nel sestetto titolare e autrice di 8 punti, di cui 1 ace.



IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Quadrangolare Città di Conegliano

SEMIFINALI

Venerdì 14 ottobre, ore 18.00

Vero Volley - Volley Bergamo 1-3

Ore 21.00

Prosecco DOC Imoco Conegliano - Paris Saint Cloud

FINALI

Ore 16.00

3°/4° posto

A seguire

1°/2° posto